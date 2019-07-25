تراند اليوم : مسلسل انت في كل مكان الحلقة 7 .. مسلسل انت في كل مكان الحلقة السابعة قصة عشق

في أحداث مسلسل انت في كل مكان الحلقة 7 تتواصل الاحداث الرومانسية والحب والعشق بين سيلين وديمير اللذان يتقاسمان منزلها ويعملان في ذات المكان، وتدور أحداثه حول شقة تم بيعها لشخصين مختلفين هما ( سيلين وكرم ) ويفاجئ الإثنين بأن شقتهما يمتلكاها معا، سيقدم العمل بشكل كوميدي خفيف ورومانسي ،وهو بطولة فوركان انديتش، اوزجي جوريل، والممثل علي ياغشي.

يُعرض مسلسل أنت في كل مكان مساء كل يوم جمعة من كل أسبوع على قناة fox tv التركية، ويمكنكم مشاهدة حلقات المسلسل كاملة ومترجمة باللغة العربية على اليوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعي.

قصة مسلسل أنت في كل مكان

تدور أحداث مسلسل أنت في كل مكان حول سيلين تلك الفتاة الشابة المفعمة بالحيوية والتي تقيم بمفردها في منزل بأسطنبول بعيدًا عن أسرتها التي تقطن في واحدة من قرى تركيا وفي صباح إحدى الأيام تُفاجىء سيلين برجل غريب في منزلها مما يجعلها تقوم بإستدعاء الشرطة التي تأتي وتبحث في الأمر ليتضح بعد ذلك إن ذلك الرجل يشارك سيلين ملكية المنزل ويدعى ديمير وهو أيضًا المدير الجديد لأرتميم وهي الشركة التي تعمل بها سيلين كمنسقة للمشاريع.

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وتدخل سيلين في الكثير من المجادلات والنقاشات مع ديمير حيث يسعى كل منهم للإستحواذ على المنزل، وفي سبيل ذلك تضع سيلين بعض الخطط بالإشتراك مع صديقاتها في العمل ولكنها لم تفلح في تنفيذ آيًا منهم، وتتطور العلاقة بين سيلين وديمير في المنزل والعمل ويتشاركان سويًا الكثير من المغامرات والمواقف المضحكة والتي تجعلهم أكثر قربًا من بعضهم البعض، فهل ستتخذ علاقتهم طورًا آخر؟ هذا ما ستكشف عنه حلقات المسلسل القادمة.

أبطال مسلسل أنت في كل مكان

يضم مسلسل أنت في كل مكان نخبة من ألمع وأبرز النجوم الأتراك من أبرزهم:

Furkan Andic.

Aybüke Pusat.

Aslihan Malbora.

Ali Gözüsirin.

Ali Barkin.

Deniz Isin.

الحلقات من هنا