تراند اليوم : تسريب فيديوهات جديدة لـ خالد يوسف ينام مع 200 فنانة

قال المخرج المصري خالد يوسف، عقب اطلالته الأخيرة في برنامج (بلا قيود) على قناة الـ BBC العربية، أن بعض المواقع حرّفت كلامه، ولم يجزم في المقابلة بأن الفيديوهات تعود له..

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اليوم، استمعنا مجدداً لمقابلة خالد يوسف، ليقع مجدداً بالفخ، فمرة ينفي وجوده في الفيديوهات، ومرة يعترف بطريقة غير مباشرة وذلك حين قال بأن الفيديوهات تعود للعام 2015 محددا تاريخ الفيديوهات ما يعني أنها له وإلا كيف عرف تواريخ تصويرها.

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ولم يكتفِ بذلك بل قال في المقابلة: (سأتحدث مفصلاً عن الفلاشة المزعومة، والتي يزعمون أن بها أكثر من مائتي سيدة وفنانة، لكن ما يمنعني الآن هو قرار النائب العام بحظر النشر في القضية)

ونسأل خالد كيف عرف بأن الفلاشة أو الـ Memory Card تحتوي على أكثر من 200 فيديو؟

خصوصاً أن لا معلومات سُربت للإعلام بهذا الشأن، وقالت التحقيقات بأن هناك 90 فنانة متورطة وليس 200.

إذاَ هل اعترف خالد بطريقة غير مباشرة بأنه نام وصور 200 فنانة وسيدة مجتمع في مصر؟