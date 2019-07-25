الكشف عن مرض فجر السعيد

قال المغرد الكويتي "دسمان"، عبر موقع "تويتر": ”الآن فجر السعيد تعرضت لنزيف حاد مع توقف بالقلب، وإعادة تشغيله نتيجة لإجراء عملية في مستشفى طيبة“.

وأضاف دسمان: ”سيتم نقل فجر إلى مستشفى مبارك الكبير، ولكنهم بانتظار سيارة الإسعاف لنقلها من مستشفى طيبة، بسبب عدم جاهزية سيارة إسعاف المستشفى بالأجهزة الطيبة اللازمة لنقل مثل هذه الحالات.. أجر وعافية“.

كشفت الاعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها على انستغرام صورة لفجر السعيد بالحجاب طالبة لها الدعاء: “‏اللهُم اشفي ⁧‫فجر السعيد‬⁩ فأنت أعلم بحالها اللهُم رد عافيتها وخفف عنها ألمها وأرحم ضعفها وقلة حيلتها".

وتابعت مي العيدان: "اللهُم لا ترينا فيها بأسًا يُبكينا ربي اشفيها شفاءًا لا يُغادر سقمًا يامن تُعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دُعاء البائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل يارب العالمين. . ادعولها ياجماعة الخير".

فجر السعيد كاتبة دراما ومنتجة كويتية اشتهرت بكتابتها التي تتناول قضايا اجتماعية تثير الجدل،وبدأت شهرتها وظهور اسمها مع أول عمل كتبته للتلفزيون وهو مسلسل "القرار الأخير".