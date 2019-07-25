شاهد: انهيار هنادي مهنا في جنازة فاروق الفيشاوي

سيطرت حالة من الحزن على الفنانة هنادي مهنا، خلال تشييع جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي التي خرجت عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفي محمود في المهندسين.

وظهرت هنادي خلال الجنازة وهي مرتدية الحجاب، ومنهارة من البكاء حزنا على فراق النجم فاروق الفيشاوي، والذي تربطه بوالدها علاقة أسرية.

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وحضر الجنازة عدد من أصدقاء الفيشاوي من بينهم حمدين صباحي، والفنان هاني مهنا، ورجاء الجداوي والهام شاهين، وعمرو يوسف، عماد رشاد، وشارف زكي، كمال ابورية، واحمد عبد العزيز، وحسام الحسيني، ونهال عنبر.

‎كان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي "67 سنة" قد أعلن قبل عدة أشهر إصابته بمرض السرطان، ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر تعرضه لغيبوبة كبدية.

وترك الفيشاوي ميراثا هائلا للفن المصري، بمشاركته في نحو 148 فيلما سينمائيا و71 مسلسلا و14 مسرحية، وغيرها الكثير من الأعمال التي لاقت جماهيرية واسعة.