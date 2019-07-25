حقيقة وفاة فجر السعيد في إحدى مستشفيات الكويت

كشفت مصادر اعلامية، اليوم الخميس، عن وفاة الاعلامية الكويتية فجر السعيد، داخل احدى المستشفيات الكويتية، بعد توقف قلبها بشكل مفاجئ، دون أن تصدر أي أخبار رسمية تؤكد أو تنفي صحة الخبر.

وفي وقت سابق، أكّدت عائلة الاعلامية الكويتية فجر السعيد أنّها بوضعٍ صحّي حرج، وأنّها موجودة في المستشفى في غرفة العناية المركّزة، وطلبت من محبّيها الدعاء لها.

وكانت وسائل إعلام كويتية، قد أكّدت تعرّض فجر لنزيف داخلي وقد تمّ إدخالها غرفة الإنعاش ووضعها الصحّي غير مستقر، وبم ترد تفاصيل عن تطورات الحالة الصحية لها.

وتعرّضت السعيد فجر اليوم، لنزيف حاد مع توقف بالقلب وإعادة تشغيله، نتيجةً لإجرائها عملية في مستشفى خاص، وسيتم نقلها الى مستشفى مبارك الكبير بانتظار سيارة الإسعاف مجهّزة بسبب خطورة حالتها.

فجر السعيد من مواليد 23 سبتمبر 1967 كاتبة دراما ومنتجة كويتية، اشتهرت بكتابتها التي تتناول قضايا اجتماعية تثير الجدل، إلا أن شهرتها وظهور اسمها بدأ مع أول عمل كتبته للتلفزيون وهو مسلسل القرار الأخير.