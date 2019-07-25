حقيقة وفاة الفنان رشوان توفيق جراء وعكة صحية مفاجئة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، نبأ وفاة الفنان المصري القدير رشوان توفيق، بسبب وعكة صحية مفاجئة، لكن مصادر مقربة نفت الخبر جملة وتفصيلًا.

وظهر الفنان رشوان توفيق اليوم خلال مشاركته في جنازة الفنان المصري فاروق الفيشاوي، برفقة عدد كبير من النجوم والاعلاميين المصريين.

وما زالت حالة الصدمة والحزن مسيطرة على الفنان القدير رشوان توفيق، بعد رحيل زوجته قبل أيام، لكنه قرر التحدث عن علاقتهما بالأمس، من خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يُعرض عبر شاشة الحدث اليوم المصرية.

وتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفنان القدير وبدأوا يتداولون صورا نادرة جمعته بزوجته، ومقاطع فيديو حديثة وهو يتحدث عنها وعن مرضها ووقوفها بجانبه في الأوقات الصعبة.

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رشوان توفيق هو ممثل مصري من مواليد 24 نوفمبر 1933 لمع في العديد من الأدوار وخاصة في التليفزيون والمسرح، وتخرج من معهد الفنون المسرحية والتحق للعمل بالتليفزيون منذ إنشائه.

وعمل مدير استديو ثم مساعد مخرج، حيث عمل مساعد للمخرج كمال أبو العلا في برنامج "من الجاني؟"، ثم تقدم لاختبار المذيعين ونجح ليصبح مذيعا حتى ينطلق من الشاشة إلى مجالات فنية أوسع