تراند اليوم : بعد غياب عن السوشيال ميديا.. منى فاروق تنعي الراحل فاروق الفيشاوي (صورة)

نعت الفنانة منى فاروق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي توفي فجر اليوم، بمستشفى ابن سيناء، بعد صراع مع مرض السرطان، وسيتم تشييع الجثمان بعد صلاة الضهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

ونشرت “فاروق” صورة الفنان فاروق الفيشاي عبر خاصية “الستوري” على حسابها بموقع “انستجرام”، أرفقتها بدعاء معلقة: “البقاء لله”.

Advertisements

ويبدو أن الفنانة المتهمة سابقا في قضية الفيديوهات الجنسية الشهيرة، ستعود ممارسة حياتها على السوشيال ميديا بشكل عادي، وذلك عقب الإفراج عنها بأيام قليلة.

كان النجم فاروق الفيشاوي، أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي العام الماضي، وقال حينها إنه سيتعامل معه على أنه “نزلة برد” في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض اللعين.

وواجه الفيشاوي العديد من الشائعات عقب إعلان مرضه، حيث خرج مع صديقته الفنانة إلهام شاهين في رحله بحرية، على أحد اليخوت، وأنتشرت الصور على مواقع التواصل الإجتماعي، وخمن الجمهور أن هناك علاقة بينهم، لتظهر بعدها شاهين وتؤكد على أنه بمثابة صديقها المقرب وحرصت على الخروج معه لكي ترفع من روحه المعنوية ويتغلب على مرضه، ومؤخراً ظهرت شائعة أخرى أن هناك علاقة تربطه بالفنانة نيرمين الفقي، لتؤكد هي الأخرى على أنه مجرد صديق وساندها كثيراً بعد وفاة والدتها.