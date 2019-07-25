موعد الامتحان التكميلي توجيهي 2019 في الاردن - جدول الدورة التكميلية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة الاردنية الهاشمية، صباح اليوم الخميس، أسماء الأوائل في نتائج توجيهي 2019 الاردن، وفق موقع الوزارة.

وقال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني: إن الامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة يحقق العدالة والمساواة في الفرص بين جميع الطلبة بعكس الدورة الشتوية السابقة التوجيهي، ما يؤكد أهميته وخصوصيته.







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واكد الوزير، ان الامتحان الذي سيبدأ في التاسع والعشرين من الشهر الحالي وينتهي في الثامن من شهر آب المقبل، سيتيح الفرصة لجميع الطلبة الناجحين في دورتي التوجيهي للعام 2019، التنافس على المقاعد بالجامعات الرسمية على حد سواء، فيما ستتاح لهم نفس المقاعد الجامعية ضمن المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، ومكرمة العاملين في القوات المسلحة، باستثناء أوائل المحافظات أو الالوية ومكرمة العشائر.

واكد المعاني في لقاء صحفي، ان الامتحان التكميلي يأتي في ظل التطوير الذي يشهده امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بكل جوانبه شكلا ومضمونا، ووفق خارطة الطريق واضحة المعالم التي اعلنتها الوزارة.

ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم في الاردن قد أعلنت أن نسبة نتائج توجيهي 2019 الاردن مرتفعة عن الأعوام الماضية حيث وصلت إلى (58.3)% في عام 2019.