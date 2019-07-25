رمزيات صور تهنئة نجاح توجيهي 2019 في الأردن - رابط نتائج

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن نتائج امتحان الثانوية العامة للعام 2019 ستظهر عبر موقعها الالكتروني التالي صباح الخميس في تمام الساعة الحادية عشرة.

وحصل 9 طلاب من فرع العلمي على معدل 99.9 في نتائج امتحان الثانوية العامة التي أعلنها اليوم الخميس وزير التربية والتعليم وليد المعاني لأول مرة في تاريخ الأردن.

وهنأ الملك عبدالله الثاني الطلبة الناجحين بامتحان التوجيهي في تغريدة له عبر تويتير، "‏أبنائي وبناتي الناجحين في امتحان التوجيهي، تملؤني السعادة في هذا اليوم الذي تبدأون فيه مرحلة جديدة من حياتكم، العلمية والعملية".



وتابع الملك، "أنتم فخر لي وللأردن الغالي، فسواعدكم هي التي تشق طريقنا نحو المستقبل، وبهمتكم ينهض وطننا ويزدهر إن شاء الله".

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للاستعلام عن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2019 حسب رقم الجلوس بعد صدورها الساعة الحادية عشرة صباحا اليوم الخميس الموافق 25 تموز 2019 . اضغط هنـــــــــــا

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