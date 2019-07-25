أبرز محطات آن هاثاواي في هوليوود

بدأت آن هاثاواي مسيرتها الفنية في سن مبكرة حين أعلنت بنفسها عن رغبتها في التمثيل في الثامنة من عمرها من خلال بعض الإعلانات الدعائية وانتاجات مسرحية في دراستها الإعدادية.

شاهد الجمهور الأمريكي آن هاثاواي على الشاشة لأول مرة بدور طالبة ثانوية وتوالت النجاحات حتى سطع نجمها في فيلم The Princess Diaries الذي احتل المرتبة الثالثة على شباك التذاكر في هوليوود.

في 2001 تم اختيارها لدور البطولة Mia Thermopolis في الفيلم الكوميدي من إنتاج ديزني The Princess Diaries, المبني على أحداث رواية الكاتبة Meg Cabot عام 2000 التي تحمل الاسم ذاته

تلقت تعليمها للفنون الدرامية وكانت أول مراهقة يتم الاعتراف بها في برنامج تمثيل شركة The Barrow Group Theater Company.

أثناء سنوات نجاحها الأولى ظهرت في عدة أفلام عائلية مثل Nicholas Nickleby 2002، وElla Enchanted 2004, وأصبحت معروفة كقدوة للأطفال، لكن الممثلة الموهوبة أرادت تجنب أن يتم تصنيفها وبدأت تأخذ أدوار أكثر نضجاً.

ظهرت آن في الجزء الثاني من الفيلمThe Princess Diaries 2: Royal Engagement عام 2004، وفي 2005 مثّلت دور البطولة في فيلم الدراما الرومانسية Brokeback Mountain.

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دور آخر من أدوارها الناجحة كان عام 2007 عندما مثّلت دور Jane Austen في فيلم السيرة الذاتية التاريخي Becoming Jane

كما مثّلت دور عاملة المصنع الفقيرة التي تعاني لتربية طفلها في فيلم الدراما Les Misérables في عام 2012، وقد حصد الفيلم نجاحًا تجاريًا ضخمًا، كما أنه لاقى استحسان النقّاد، وحظيت هاثاواي بشكل خاص بالثناء لأدائها الرائع.

حازت آن جائزة Austin Film Critics Association Award كأفضل ممثلة عن دورها Kym Buchman في فيلم Rachel Getting Married 2008, وفازت بجائزة Chicago Film Critics Association Award كأفضل ممثلة.

حصلت آن هاثاواي على جائزة أوسكار عن فئة أفضل ممثلة مساعدة لدور Fantine في فيلم Les Misérables 2012وجائزة BAFTA لأفضل ممثلة في دور مساعد, بالإضافة إلى جائزة Golden Globe عن أفضل دور مساعد, وجائزةScreen Actors Guild لأدائها الرائع في دور مساعد في ذات الفيلم.

خُطبت آن هاثاواي للممثل Adam Shulman عام 2011 وتزوجا عام 2012 وهي ناشطة حقوقية في منظمة LGBT وهي أيضاً منخرطة في عدد من الجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى مشاركتها في الحملات الخاصة بحماية حقوق الإنسان، بحسب "أراجيك".