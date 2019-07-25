موعد تشييع جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

كشف الفنان أشرف زكي عن موعد عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي توفي فجر اليوم الخميس 25 يوليو/ تموز 2019، عن عمر يناهز الـ67، بعد صراع مع مرض السرطان.

ووفقا لموقع "صدى البلد"، فإن عزاء فاروق الفيشاوي سيقام يوم الأحد المقبل، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وأعلن الفنان عماد رشاد أنه سيتم تشييع جثمان فاروق الفيشاوي ،ستكون عقب صلاة الظهر يوم الخميس الموافق 25/7/2019 م من مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين في محافظة الجيزة.

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الراحل فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذى أصابه، ومكث فى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

والراحل فاروق الفيشاوي قد عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذى أصابه، ومكث فى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

وأفنى فاروق الفيشاوي حياته خدمة لفنه، وقدم عشرات الأدوار المميزة فى السينما والتلفزيون والمسرح، وحصد عدة تكريمات من مهرجانات داخل وخارج مصر.