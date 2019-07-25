الفنانة عبير شمس الدين تتعرض لنوبة قلبية

كشف أحد المقربين من الفنانة السورية عبير شمس الدين، عن إصابتها بنوبة قلبية مفاجئة على إثرها فقدت وعيها بالكامل وأدخلت العناية المركزة في المستشفى.

وغادرت الفنانة السورية المستشفى صباح اليوم، إذ كشفت بعض المصادر أنها ما زالت تشعر ببعض التعب وغير قادرة على الكلام، وستلتزم منزلها الفترة القادمة من أجل الراحة، على أن تعود للمستشفى من أجل المراجعة والمزيد من الاطمئنان على حالتها الصحية

وأكد مقربين من الفنانة السورية، أنها بحالة صحية جيدة حاليًا، وستقوم اليوم بإجراء بعض الفحوصات الطبية والتحاليل للاطمئنان أكثر على صحتها بعدما باتت بحالة جيدة، وفقاً لموقع فوشيا.

وشاركت الفنانة السورية عبير شمس الدين في عدد من الأعمال الفنية الناجحة من أهمها الانتظار، أبناء القهر، عصر الجنون، الخبز الحرام، وشاركت شمس الدين مؤخرًا في عدد من الأعمال الفنية منها كونتاك، عن الهوى والجوى، وبقعة الضوء بجزئه الـ 14، ومن المتوقع أن تشارك في الجزء القادم من سلسة مرايا، والتي سيعود بها الفنان السوري ياسر العظمة عام 2020.