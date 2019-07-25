شاهد ماذا قالت هند الحناوي بعد رحيل فاروق الفيشاوي.. طليقة ابنه

نشرت هند الحناوي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نعت من خلاله الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي توفي اليوم الخميس .

ونشرت الحناوي، صورة للراحل فاروق الفيشاوي، ظهر فيها مع حفيدته "لينا الفيشاوي"، وعلقت قائلة: "عسى أن يرتاح في سلام ولعل أحفاده تجلب له الرحمة".

وكان فاروق الفيشاوى تُوفي، فجر اليوم الخميس 25 يوليو/تموز، بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك عن عمر يناهز 67 عامًا، ومن المقرر أن تقام صلاة جنازة ظهر اليوم، الخميس، من مسجد مصطفى محمود.

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الراحل فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذى أصابه، ومكث فى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

واشغلت وسائل الإعلام الرأي العام المصري فترة طويلة، بما يخص قضية الزواج العرفي من السيدة هند الحناوي (وهي زوجته الأولى) والضجة الإعلامية الكبرى التي تلتها قضية نسب الطفلة لينا، لتمر القضية بالعديد من المنعطفات أهمها تصريحاته في برنامج البيت بيتك مع الإعلامي محمود سعد، وانتهت بحكم قضائي من المحكمة لصالح السيدة هند الحناوي بثبات الزواج العرفي وأُبوة الطفلة لينا لأبيها أحمد الفيشاوي، وقد اعترف الفيشاوي بابنته "لينا" بعد أن حسم القضاء أمر القضية، ولكن الأزمة لا تزال قائمة بعد أن قامت "هند" برفع قضية نفقة عليه.

وتزوج الفيشاوي 4 مرات حيث تزوج من وسام عاطف لكن زواجهما لم يستمر أكثر من 40 يوماً، وتزوج من الألمانية دنيس ولمان التي تعرف عليها خلال رحلة علاج والدته الفنانة سمية الألفي في ألمانيا، وما لبث أن انفصل عنها، ثم تزوج من الإعلامية اللبنانية رولا ديبس، لكن الزواج لم يصمد طويلا ليعلن أحمد الفيشاوي انفصاله عن زوجته الإعلامية اللبنانية وينتهي الزواج الرابع في حياة الفيشاوي الابن، وفق ما أفادت وسائل إعلان مصرية.