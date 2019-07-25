نبيل الحلفاوي: فاروق الفيشاوي طفل

نعى الفنان نبيل الحلفاوى، اليوم الخميس، الفنان الراحل فاروق الفيشاوي بعد وفاته فجر يوم الخميس في صراع طويل مع المرض.

وغرد الفنان نبيل الحلفاوى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "معظم الرجال أطفال كبار.. لكني لم أر تجسيدا لهذه الصفة كما رأيت في العزيز فاروق الفيشاوي.

وأضاف الحلفاوى: "لم يتغير قيد أنملة منذ عرفته في بدايته. طفلا نقي القلب منطلقا ينشر البهجة والحيوية أينما حل. له مظهر فرسان الروايات القديمة. لا تليق به الشيخوخة رحمك الله ياصديقي وخالص العزاء لأسرته ومحبيه".

أعلنت مصادر عائلية عن موعد تشييع جثمان الفنان المصري فاروق الفيشاوي، ستكون عقب صلاة الظهر يوم الخميس الموافق 25/7/2019 م من مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.

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الراحل فاروق الفيشاوي عانى من أزمة كبيرة على خلفية مرض السرطان الذى أصابه، ومكث فى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، وكانت حالته متدهورة للغاية.

أفنى فاروق الفيشاوي حياته خدمة لفنه، وقدم عشرات الأدوار المميزة فى السينما والتلفزيون والمسرح، وحصد عدة تكريمات من مهرجانات داخل وخارج مصر.

الجدير بالذكر أن الفيشاوى شارك مؤخراً فى عروض مسرحية “الملك لير” مع النجم يحيى الفخرانى والتى انطلق عرضها فى شهر فبراير الماضى.

وكان فاروق الفيشاوى تُوفي، صباح يوم الخميس ، فى مستشفى ابن سيناء بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عامًا، ومن المقرر أن تقام صلاة جنازة ظهر اليوم، الخميس، من مسجد مصطفى محمود.