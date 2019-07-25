اسماء المقبولين في التطبيقي 2019 في الكويت - نتائج قبول التطبيقي

اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة طارق العميري، اليوم الخميس، نتائج قبول الطلبة والمتدربين في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة للعام الدراسي 2020/2019.

وقالت رباح محمد النجاده عميد القبول والتسجيل، إنه تم قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ومعاملة الكويتي وأبناء الشهداء والأسرى ممن تنطبق عليهم شروط القبول للفصل الدراسي الأول وبلغ عددهم 9473 طالبا وطالبة.

وبلغ عدد المقبولين للفصل الدراسي الثاني 6628 طالب وطالبة. وقد تم قبول 769 طالبا وطالبة من غير الكويتيين بحسب المقاعد الشاغرة في كليات الهيئة وبلغ عددهم المقبولين للعام الدراسي 2020/2019 للفصل الدراسي الأول والثاني (16101) طالبا وطالبة.

وتابعت عميد القبول والتسجيل موضحة أن الطلبة المقبولين وزعوا حسب الميزانية المعتمدة و النسب الدنيا للقبول وترتيب الرغبات على خمس كليات هي التربية الأساسية والدراسات التجارية والدراسات التكنولوجية والعلوم الصحية والتمريض، بالإضافة الى قطاع التدريب بكافة معاهده ودوراته التدريبية، علماً بأنه سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين في تخصص (أمن و سلامة) بعد الإنتهاء من إستكمال إجراءات قبولهم.

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