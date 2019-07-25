شاهد آخر ظهور لفاروق الفيشاوي قبل أيام

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء واقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق آخر ظهور للفنان المصري المتوفى فاروق الفيشاوي.

وقال الفيشاوي في الفيديو الذي نشر قبل 23 يوما من وفاته، خلال تقديمه واجب العزاء في زميله الراحل الفنان عزت أبو عوف، إن ما حدث "صدمة كبيرة للجميع" ، مشيرا إلى أن أبو عوف كان فنانا وإنسانا من الطراز الرفيع.

ورحل الفيشاوي فجر اليوم الخميس عن عمر ناهز 67 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

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ووفقاً لروسيا اليوم، كشف النجم المصري العام الماضي عن إصابته بالمرض خلال كلمة له في مهرجان الإسكندرية السينمائي. ودخل مؤخرا في غيبوبة كبدية إثر توقف الكبد عن العمل.