نتائج طلاب التوجيهي 2019 الثانوية العامة بـ الأردن| موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.jo

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالأردن عن إطلاق نتائج طلاب التوجيهي 2019 أو نتائج الثانوية العامة 2019 اليوم الخميس الموافق لتاريخ 25 يوليو 2019 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وكانت قد اختتمت جلسات اختبارات طلاب الثانوية العامة 2019 بالمملكة الأردنية الهاشمية للطلاب غير النظاميين بتاريخ 1 يوليو من العام الميلادي الجاري، وقد تقدم لأداء الاختبارات في جلستيه الأولى والثانية عدد 160 ألف طالباً وطالبةً في كافة الفروع الأكاديمية والمهنية.

وقد قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية ببث المؤتمر الصحفي المنتظر عقده اليوم لإعلان نتيجة التوجيهي برقم الجلوس 2019، حيث من المقرر أن يتم إتاحة استعلام نتائج طلاب التوجيهي 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي الآن، وكان قد تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عن العدد الإجمالي للمتقدمين لأداء الامتحان في هذه الدورة، حيث بلغ العدد الكلي 160.000 مشتركاً ومشتركةً، ويمكنكم التعرف على عدد الطلاب في الفروع الأكاديمية والمهنية من خلال النقاط التالية:

الفرع النظامي: 99927 طالباً وطالبةً.

الدراسة الخاصة: 59282 طالباً وطالبةً.

استعلام نتائج طلاب التوجيهي 2019 الأردن

قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية بتشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة وغرفة في إدارة الامتحانات والاختبارات من أجل متابعة سير الامتحانات الدورة الشتوية، وكذلك لاستقبال أي استفسارات قد ترد من قاعات الاختبارات من الطلاب وأولياء أمورهم أو ملاحظات، ويُضاف إلى مهام هاتين الغرفتين إعداد تقريراً يومياً مشتملاً على هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت بشأن هذه الملاحظات، وقد أوضح مدير إدارة الامتحانات بالوزارة الدكتور “نواف العجارمة” أن الامتحان سوف يجري في عدد 248 مدرسة تشتمل على 686 قاعة امتحانية، ومن خلال الرابط الرسمي المُرفق يمكنكم استعلام نتائج طلاب التوجيهي 2019 بالأردن.

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كما أوضحت الوزارة بدورها عدداً من الإرشادات الهامة لطلاب الثانوية العامة بالتزامن مع بدء فترة الامتحانات حتى يتسنى لكل طالب وطالبة معرفة العديد من الأمور المتعلقة بأيام الاختبارات، حيث تضمنت الإرشادات موعد الحضور لقاعة الامتحانات، والوثائق المطلوبة للتأكد من الهوية وبطاقة الجلوس، كما نوهت على كافة الطلاب بعدم اصطحاب الهواتف النقالة والساعات الإلكترونية، بالإضافة إلى التأكيد على ترك كافة الأوراق والمُلصقات التي تتعلق بمادة الاختبار خارج القاعة قبل دخول الامتحان، وتم توجيه الدعوة للكافة بضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط الصادرة عن الوزارة.

وقد أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “وليد المعاني” بشكل رسمي من خلال الحساب الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إطلاق نتائج الطلاب الدورة الشتوية لطلاب الثانوية العامة في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الخميس الموافق لتاريخ 25 يوليو 2019م، وسيتم إتاحة الاستعلام عن نتائج طلاب التوجيهي 2019 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردن التالي (moe.gov.jo) الرسمي أو من خلال موقع توجيهي (tawjihi.jo) الإلكتروني.