موقع نتائج التوجيهي الأردن tawjihi.jo استعلام نتائج الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

بدأ صباح اليوم طلاب الثانوية العامة في الأردن بالبحث عن رابط موقع التوجيهي الخاص بنتائج التوجيهي بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك مع اقترب الاعلان عن نتائج التوجيهي 2019 بعد أن حددت الوزارة موعد ظهور النتائج.

وزارة التربية والتعليم الأردنية أعلنت في وقت سابق أن نتائج التوجيهي 2019 سيتم الاعلان عنها صباح اليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر يولوي الجاري، حيث ستقوم الوزارة بالاعلان عن النتائج من خلال موقع توجيهي للنتائج، بعد أن يتم إجراء المؤتمر الصحفي.

رابط موقع التوجيهي

ومن أجل الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2018 الدورة الصيفية بالأردن كل ما عليكم هو الذهاب إلى موقع التوجيهي التابع لوزارة التربية والتعليم والمخصص لظهور نتائج الثانوية العامة في الأردن، حيث سيدخل الطالب على الرابط tawjihi.jo ومن ثم سيتمكن من الاستعلام عن النتائج من خلال رقم الجلوس الخاص به، وذلك فور الاعلان عن النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم.

ومن أجل الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2018 الدورة الشتوية الأردن كل ما عليكم هو وضع رقم الجلوس الخاص بكم أسفل هذا المقال والقسم الذي يدرس في الطالب من أجل جلب النتيجة لكم في أقرب وقت ممكن فور ظهورها، مع خالص تمنياتنا لكل طلبة وطالبات التوجيهي بالنجاح والتفوق.