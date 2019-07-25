نتائج الثانوية العامة 2019 الأردن رابط استعلام نتيجة التوجيهي عبر موقع moe.gov.jo

ننشر رابط استعلام نتائج الثانوية العامة 2019 الأردن الرسمي، وذلك للاستعلام عن نتائج التوجيهي برقم الجلوس فقط للطلاب والطالبات بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث صرح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني بأنه سيتم إطلاق درجات الطلاب للدورة الشتوية الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الخميس الموافق لتاريخ 25 يوليو 2019م.

ويتم الاستعلام عن نتائج التوجيهي برقم الجلوس أو نتائج الثانوية العامة 2019 الأردن من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وكانت قد اختتمت أعمال اختبارات هذه الدورة في تاريخ 1 يوليو من العام الميلادي الجاري، وقد بلغ عدد الطلاب الكلي 160 ألف مشتركاً ومشتركةً موزعين على كافة الفروع، كما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية “وليد الجلاد” أن الوزارة قد خصصت 87 مركزاً للتصحيح في مختلف مناطق المملكة، ويقوم بأداء عملية التصحيح 16 ألف معلماً ومعلمةً، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية الأردن 2019.

نتائج الثانوية العامة 2019 الأردن

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور وليد المعاني عن موعد إطلاق نتائج التوجيهي الدورة الشتوية للعام الميلادي الجاري 2019، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقد جاء موعد الإعلان عن نتائج الطلاب اليوم السبت الموافق لتاريخ التاسع من الشهر الميلادي الجاري، وتتيح الوزارة موقعها الرسمي أمام كافة الطلاب والطالبات للدخول والاستعلام على نتائج الثانوية العامة 2019 الأردن فور إطلاقها عبر moe.gov.jo.

وقد بدأت اختبارات شهادة الثانوية العامة الدورة الشتوية في تاريخ الخامس من الشهر الميلادي الماضي (يناير 2019)، وقد استمرت فترة اختبارات التوجيهي حتى تاريخ التاسع عشر من نفس الشهر، وقد قام ثمانية ألاف معلماً ومعلمةً بالمراقبة لجلسات الاختبارات التي تم عقدها في 686 قاعةً موزعةً على 248 في مختلف مناطق المملكة، وقد بلغ عدد الطلاب الكلي في كافة الفروع 73104 مشتركاً ومشتركة، وبعد انتهاء فترة الاختبارات يتم استعلام نتائج الثانوية العامة 2019 الأردن من خلال موقع tawjihi.jo توجيهي الرسمي.

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وقد قامت الوزارة بإصدار عدداً من التعليمات والإرشادات التي تتعلق بفترة الاختبارات، حيث أوضحت بأنه يجب على كافة الطلاب والطالبات الحضور إلى قاعة الاختبارات الخاصة بهم قبل بدء موعد الاختبار بنصف ساعة تقريباً، كما يجب إحضار بطاقة الجلوس وبطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر بشكل يومي، كما حظرت الوزارة من اصطحاب الهواتف النقالة أو المحمولة معهم في قاعة الاختبار، بالإضافة إلى ترك كافة الأوراق والملصقات التي تتعلق بمادة الاختبار خارج القاعة، ويتم استعلام نتائج الثانوية العامة 2019 الأردن باتباع رابط دخول موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي (moe.gov.jo) أو من خلال موقع توجيهي (tawjihi.jo ) الإلكتروني.

نتيجة التوجيهي برقم الجلوس 2019

تم عقد المؤتمر الصحفي المنتظر عقده اليوم الخميس الموافق لتاريخ 25 يوليو 2019 من جانب وزير التربية والتعليم الأردني الدكتور “وليد المعاني” من أجل إطلاق نتيجة التوجيهي 2019 أو شهادة الدراسة للثانوية العامة العام الدراسي الجاري، ويتم الاستعلام عن نتيجة التوجيهي برقم الجلوس عبر موقع الوزارة أو موقع توجيهي باتباع أحد الروابط الرسمية المرفقة، ويجب العلم بأن الموقع يشهد ضغطاً كبيراً من جانب الطلاب، لذلك يجب محاولة تحميل صفحة النتائج عدة مرات حتى يتم تحميلها.