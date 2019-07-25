تراند اليوم : نتائج توجيهي 2019 موقع نتائج التوجيهي 2019 الاردن www tawjihi jo com حسب الاسم 2019

بدأت نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي"في الصدور عبر موقع إلكتروني تابع لوزارة التربية والتعليم. أكد وزير التربية والتعليم وليد المعاني ، أن نسبة النجاح في الفرع العلمي بلغت 70.3% ، أما في الفرع الأدبي فقد بلغت نسبة النجاح 52.6%.

وكانت وزارة التربية والتعليم اعلنت أمس الأربعاء اتاحة المجال للطلبة بالدخول على الموقع الالكتروني لمعرفة نتائج الثانوية العامة

وكان الناطق الاعلامي في وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد قد اكد أن نتائج التوجيهي لن تكون متاحة إلكترونياً قبل موعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم وليد المعاني ، الخميس .

وحذر الجلاد في تصريح لموقع الوكيل الاخباري طلبة الثانوية العامة واولياء الامور من مواقع تدعي نشر النتائج الكترونياً قبل الموعد المعلن عنه ، مؤكداً انه سيتم اعلانها فقط عبر موقعوزارة التربية والتعليم .

وأبلغت وزارة التربية والتعليم، مساء الأربعاء، أوائل التوجيهي في الأردن، لحضور المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج امتحان الثانوية العامة.

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وأبلغت الوزارة، 50 طالبا وطالبة، لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقد الخميس، برفقة عائلاتهم.

فيما انتهت وزارة التربية والتعليم من الإجراءات النهائية لاعلان موعد نتائج الثانوية العامة المقررة ، الخميس.

وتم تفعيل موقع إعلان نتائج التوجيهي وتحديد موعد نشرها الكترونيًا حيث سيكون عند الساعة الحادية عشرة صباحا.



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