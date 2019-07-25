هل تعود ماغي بو غصن إلى الفن بعد عمليتها الجراحية؟

لاقت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن تعاطفاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة لها بعد اجرائها عملية جراحية دقيقة في الرأس.

ونشرت الفنانة نهلا داوود عبر حسابها على انستغرام صورة ماغي بو غصن وعلقت عليها:" ماغي بوغصن، كلنا عم نصلّيلك".

وانهالت التعليقات على الصورة من النجوم والمعجبين معبرين عن حبهم وأمنياتهم بالخير لها حيث شاركت النجمة اليسا في التغريد فكتبت:" انشالله بتقومي بالسلامة وبترجعي بصحة منيحة لكل محبينك. صلواتنا معك".

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وطلب الكاتب طارق سويد من الجمهور الدعاء لماغي بو غصن وكتب:" بدي اطلب منكن طلب ومن قلبي، اليوم كل واحد ع طريقتو يصلي لماغي بوغصن، ويبعتلا طاقة ايجابية وحب ويضوّيلا شمعة... ماغي انت قوية ورح ترجعي اقوى وأجمل ونحن كلنا حدك ومنحبك".

من جهته، نشر الموسيقي باسم رزق صورة تجمعه مع ماغي بوغصن وزوجته النجمة ورد الخال عبر حسابه في تويتر مرفقة بتمنّيات بالشفاء. وقال:" ما عرفناكي الاّ هيك... ماغي... ما بيلبقلك إلاّ الفرح... وما بتعطي الاّ الفرح... ناطرينك تقومي بالسلامة".

وكانت ماغي بو غصن قد صرحت مسبقاً عن معاناتها مع ورم حميد في الرأس لخمس سنوات قد أن تتخذ قرار اجراء عملية استئصال عاجلة قبل زيادة حجم الورم مع خطورة فقدانها للنطق، بحسب "LBCI".