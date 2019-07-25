من هو الفنان فاروق الفيشاوي ؟

لم يكن إعلان الفنان المصري فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان أول تصريحاته أو مواقفه التي تثير ضجة كبيرة إذ له رصيد كبير من الاعترافات والمواقف المثيرة ، حيث ولد الفنان فاروق الفيشاوي بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في يوم 5 فبراير عام 1952، لأسرة ميسورة الحال لديها خمسة أولاد (ثلاثة أبناء وابنتين)، كان فاروق أصغرهم. وقد توفي والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره فتولى شقيقه الأكبر رشاد رعايته وتربيته. حصل على البكالوريوس في الطب العام وقبلها على ليسانس الأداب من جامعة عين شمس.

لفت إليه الأنظار خلال مشاركته في مسلسل أبنائي الأعزاء شُكرًا مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وبرز في مسلسل ليلة القبض على فاطمة، ثم بدأت نجوميته في بداية الثمانينيات بعد ظهوره في فيلم المشبوه مع عادل إمام.

وبدأ حياته الفنية من خلال أدوار صغيرة في عدة مسلسلات ثم كانت انطلاقته الكبيرة عام 1980 عندما شارك في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" من إخراج محمد فاضل.

ومن أبرز أعماله السينمائية "الحب في طريق مسدود" و"الباطنية" و"المشـبوه" و"أرجوك أعطني هذا الدواء" و"لا تسألني من أنا" و "القرداتي" و"الجاسوسة حكمت فهمي"و" الجاسوسة حكمت فهمي:1994-هانز إبلر / حسين جعفر"و "الجينز:1994-عادل"و"يا تحب يا تقب:1994-هشام إتش"و"رغبات:1994"و"ليلة القتل:1994-ماهر"و"الكنز:1993"و"فرسان آخر زمن:1993-طارق منصور "و"ليه يا بنفسج:1993-أحمد"وتحقيق مع مواطنة:1993-توفيق عبدالرحمن "و مطاردة في الممنوع:و"1993الرصيف:1993-سيّد".

من هو أحمد الفيشاوي الذي أثار "غضب" مصريين على مواقع التواصل؟

كما تألق في عدد من المسلسلات منها "ليلة القبض على فاطمة" و"على الزيبق" و"زينات والثلاث بنات" و"ألف ليلة وليلة" و"دموع صاحبة الجلالة" و"قاتل بلا أجر"، فضلا عن عدد من المسرحيات منها البرنسيسة" و"بداية ونهايــة" و"ثرثرة فوق النيل".

وقد أعلن الفيشاوى في 3 أكتوبر/تشرين أول 2018 بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية، عن إصابته بمرض السرطان، الأمر الذى أصاب الحضور بالصدمة.

وقال الفيشاوى فى كلمته، إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، مشيرا إلى أنه لم ينزعج من الخبر ومتعهدا بأنه يهزم المرض ويحضر المهرجان في العام المقبل.

وقد حصل الفيشاوي على العديد من الجوائز والتكريمات من المهرجانات السينمائية المحلية والعربية والدولية مثل مهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان طنجة، ودرع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي من الملتقى العربي الرابع للمنتجين العرب، والأكاديمية الأفريقية السينمائية.

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وتزوج الفيشاوي 3 مرات إحداها من خارج الوسط الفني والزيجتان الأخريان من الوسط الفني الأولى من سمية الألفي التي أنجب منها نجله الممثل المعروف أحمد الفيشاوي وانتهى زواجهما بالانفصال.

وكان الفيشاوي قد أثار ضجة عندما اعترف بأنه خان جميع زوجاته بسبب ما وصفه بـ "عينه الزايغة".

وصرح الفيشاوي في احدى مقابلاته التلفزيونية أنه نادم على عدم زواجه من ليلى علوي.

اعترافات ومواقف

لم يكن تصريحه بخيانته زوجاته أول تلك الاعترافات أو التصريحات التي أثارت ضجة كبرى فقد اعترف ذات يوم بأنه أدمن المخدرات ومنها الهيروين والأفيون.

ورفض الفيشاوي ما سماه بظاهرة حجاب الفنانات المصريات، موضحا أن "الفن لا يحتمل هذا النفاق الاجتماعي الذي يلعب على الحبلين".

وحول مواقفه السياسية قال إن ثورة 25 يناير في قلبي وعقلي ودمي، 25 يناير هي الثورة الحقيقية المصرية، التي سنحتفل بها ما دمنا علي قيد الحياة، وسنعلم أولادنا أن ثورة 25 يناير هي الثورة الحقيقية في هذا الوطن، وستأتي 25 يناير وسنرفع رؤوسنا فخورين بما فعله رجل الشارع المصري فيها .

كما صرح في في المهرجان الدولي للفيلم العربي في وهران بالجزائر عام 2016 بأنه ليس ضد السيسي بل ضد نظام الحكم العسكري.