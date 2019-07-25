موعد تشييع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي

أعلنت مصادر عائلية عن موعد تشييع جثمان الفنان المصري فاروق الفيشاوي، ستكون عقب صلاة الظهر يوم الخميس الموافق 25/7/2019 م من مسجد مصطفى محمود في منطقة المهندسين في محافظة الجيزة.

وتوفي الفنان فاروق الفيشاوي بعد صراعه مع مرض السرطان، عن عمر يناهز ال67 عاماً عقب تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة تامة إثر توقف وظائف الكبد، فجر اليوم.



أبرز المحطات في حياة الراحل فاروق الفيشاوي:-

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وكان الفنان فاروق الفيشاوي، أعلن فى شهر أكتوبر الماضى عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط.

وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر، وفقاً لموقع القاهرة 24

الجدير بالذكر أن الفيشاوى شارك مؤخراً فى عروض مسرحية “الملك لير” مع النجم يحيى الفخرانى والتى انطلق عرضها فى شهر فبراير الماضى.