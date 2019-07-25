الزعيم عادل امام يعلق على وفاة فاروق الفيشاوي

علق الزعيم عادل إمام على وفاة النجم فاروق الفيشاوي، الذي رحل صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز الـ67 عاماً بعد صراع قصير مع المرض.ونشرت ونشرت صحف مصرية، صورة تجمع الزعيم عادل إمام بالراحل فاروق الفيشاوي ، وعلقت عليها قائلة:”البقاء لله في وفاة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي”.

وخيمت حالة من الحزن على الوسط الفني، بعد إعلان وفاة النجم فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ67 عاماً، وعبر العديد من الفنانين عن حزنهم الشديد لفقدان الراحل، وبدأو ينعوه على حساباتهم وصفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي ، ومن المقرر، تشييع جثمان الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

ولد الفنان فاروق الفيشاوي بإحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في مصر في 5 فبراير/شباط عام 1952 وبعد حصوله على ليسانس الآداب بجامعة عين شمس التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية حيث حصل على البكالوريوس.

وبدأ حياته الفنية من خلال أدوار صغيرة في عدة مسلسلات ثم كانت انطلاقته الكبيرة عام 1980 عندما شارك في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكرا" من إخراج محمد فاضل.

ومن أبرز أعماله السينمائية "الحب في طريق مسدود" و"الباطنية" و"المشـبوه" و"أرجوك أعطني هذا الدواء" و"لا تسألني من أنا" و"القرداتي" و"الجاسوسة حكمت فهمي".

كما تألق في عدد من المسلسلات منها "ليلة القبض على فاطمة" و"على الزيبق" و"زينات والثلاث بنات" و"ألف ليلة وليلة" و"دموع صاحبة الجلالة" و"قاتل بلا أجر"، فضلا عن عدد من المسرحيات منها البرنسيسة" و"بداية ونهايــة" و"ثرثرة فوق النيل".

وتزوج الفيشاوي 3 مرات إحداها من خارج الوسط الفني والزيجتان الأخريان من الوسط الفني الأولى من سمية الألفي التي أنجب منها نجله الممثل المعروف أحمد الفيشاوي وانتهى زواجهما بالانفصال.