اسماء الناجحين في نتائج توجيهي 2019 في الاردن - موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم الاردنية، اليوم الخميس، نتائج التوجيهي 2019 من خلال مؤتمر صحفي.

واستضاف المؤتمر ولأول مرة أوائل التوجيهي 2019 في المملكة وذلك في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم بأن الرابط المرفق لإعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2019 tawjihi.jo هو المعتمد من قبل الوزارة، متمنية النجاح والتفوق لجميع طلبة الثانوية العامة في جميع محافظات الأردن.

وفي وقت سابق، أوضحت مديرية الامن العام ومع اقتراب الاعلان عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2019 الاردن tawjihi.jo عن تحضيرها خطة امنية للتعامل مع كافة السلوكيات السلبية التي تتزامن مع موعد اعلان النتائج، والتي تتضمن اطلاق النار والقيادة السريعة.

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