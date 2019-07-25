ملكة جمال روسيا تشكر الماليزيين بعد طلاقها

كتبت ملكة جمال روسيا ريانا أوكسانا وطليقة ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، على صورة نشرتها لطفلها الرضيع عبر حسابها الإنستغرام، خاطبت فيها الماليزيين وشاكرة لهم حسن الاستقبال والمساندة.

وعلى الرغم من أن وسائل إعلام نقلت عن السلطان محمد الخامس شكوكاً بكونه "الأب البيولوجي للطفل" الذي أنجبته له طليقته، إلا أن أكسانا التي أضيف إلى اسمها اسم آخر هو ريحانة، كتبت على حسابها الشخصي في الإنستغرام، تقول "أنا فخورة جدا بالدم الماليزي الذي يتدفق في طفلي وسأبذل قصارى جهدي كي يكبر كما تحبون".

وخاطبت ريحانة الماليزيين قائلة: "أنتم جميعا أرواح عظيمة"، وشكرتهم على استقبالهم لها ومساندتها باعتبارها امرأة أجنبية نشأت في ثقافة مختلفة، وفقاً لموقع روسيا اليوم.

ويشار ان طلاق الروسية من سلطان محمد الخامس ملك ماليزيا السابق،تم تسجيله رسمياً في الأول من يوليو الجاري، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.