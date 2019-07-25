أهم الاعمال الدرامية للفنان فاروق الفيشاوي

أعلن وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي، فجر اليوم بعد صراعه مع مرض السرطان، وهو من مواليد عام 1952م لأسرة غنية لديها 5 أولاد وكان أصغرهم، حاصل على بكالوريس في الطب العام من جامعة عين شمس المصرية، ابنه الفنان احمد الفيشاوي.

وكان قد بدأ مشواره الفني من خلال أدوار صغيرة وهي: مسلسل "أرض النفاق" عام 1975، مسلسل "الهروب" وفيلم "الحساب يا مدموزيل" عام 1976، فيلم "الحب في طريق مسدود" عام 1977، فيلم "بدون زواج أفضل" وفيلم "وثالثهم الشيطان" عام 1979.

و شارك في مسلسل "أبنائي الأعزاء شكراً" مع الفنان عبد المنعم مدبولي ويحيى الفخراني وصلاح السعدني ومن إخراج محمد فاضل. حقق المسلسل نجاح كبير وكان بداية إنطلاقه إلى النجومية.

أما خلال فترة الثمانينات شارك في حوالي أكثر من 130 عمل درامي ومن بينهم : فيلم "الأشجار تموت واقفة"، مسلسل "القضية 80"، فيلم "الباطنية"، فيلم "غداً سأنتقم"، فيلم "غاوي مشاكل"، فيلم "عذاب الحب"، فيلم "اللعبة القذرة"، مسرحية "الدنيا مقلوبة"، مسلسل "صيام صيام"، مسلسل "الفتوحات الاسلامية"، فيلم "قهوة المواردي"، مسلسل "ميراث الغضب"، فيلم "المشبوه"، مسلسل "أبناء العطش"، فيلم "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، مسلسل "ليلة القبض على فاطمة"، فيلم "فتوة الجبل"، فيلم "الذئاب"، فيلم "برج المدابغ"، فيلم "درب الهوى"، فيلم "مرزوقة"، فيلم "وحوش الميناء"، فيلم "كيدهن عظيم"، فيلم "جبابرة الميناء"، فيلم "السطوح"، فيلم "الخونة"، مسرحية "البرنسيسة"، فيلم "أرجوك أعطني هذا الدواء"، فيلم "الأرملة والشيطان"، فيلم "جبروت إمرأة"، فيلم "بيت القاضي"، فيلم "المحظوظ"، فيلم "نعيمة فاكهة محرمة"، فيلم "لا تسألني من أنا"، فيلم "عندما يبكي الرجال"، فيلم "صراع الأيام"، فيلم "صديقي الوفي"، فيلم "الشيطان يغني"، فيلم "شقة الأستاذ حسن"، مسرحية "بداية ونهاية"، فيلم "الأستاذ يعرف أكثر"، مسلسل "علي الزيبق"، فيلم "استغاثة من العالم الآخر"، فيلم "الأوغاد"، فيلم "بصمات فوق الماء"، فيلم "النشالات الفاتنات"، فيلم "الكف"، فيلم "قضية عم أحمد"، فيلم "غضب الحليم"، فيلم "العايقة والدريسة"، فيلم "الطوفان"، فيلم "الطاغية"، مسلسل "قابيل وقابيل"، مسلسل "غوايش"، فيلم "سري للغاية"، فيلم "الأنثى"، فيلم "السكاكيني"، فيلم "البنات والمجهول"، مسلسل "الف ليلة وليلة الجزء الخامس"، مسلسل "أولاد آدم"، فيلم "الحناكيش"، فيلم "المحترفون"، فيلم "مشوار عمر"، فيلم "نساء خلف القضبان"، فيلم "نأسف لهذا الخطأ"، فيلم "الفريسة"، فيلم "شارع السد"، فيلم "القرداتي"، فيلم "لعبة الكبار"، فيلم "مهمة صعبة جداً"، فيلم "الزوجة تعرف أكثر"، فيلم "المرأة الحديدية"، فيلم "يا صديقي كم تساوي"، فيلم "الهانم بالنيابة عن مين"، فيلم "العبقري والحب"، فيلم "رجل في فخ النساء"، فيلم "الرجل الصعيدي"، فيلم "الدنيا جرى فيها إيه"، مسلسل "مخلوق اسمه المرأة"، فيلم "التحدي"، فيلم "ملف سامية شعراوي"، فيلم "المرأة والقانون"، فيلم "إغتصاب"، فيلم "السقوط"، فيلم "الإرهاب"، فيلم "المشاغبات في خطر"، فيلم "المرشد"، فيلم "الوحوش الصغيرة".

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خلال فترة التسعينات شارك في الكثير من الأعمال وهي: فيلم "إنفجار"، مسرحية "ولاد ريا وسكينة"، مسلسل "حضرات السادة الكدابين"، فيلم "اللص"، فيلم "الحب القاتل"، فيلم "موعد مع الرئيس"، فيلم "حنفي الأبهة"، فيلم "الخادم"، فيلم "شبكة الموت"، فيلم "شفاه غليظة"، فيلم "الدكتورة منال ترقص"، مسلسل "أبناء دهشان"، فيلم "زوجة محرمة"، فيلم "القاتلة"، فيلم "الشيطان يقدم حلاً"، فيلم "شياطين المدينة"، مسلسل "حافة الهاوية"، فيلم "الزمن الصعب"، فيلم "ديك البرابر"، فيلم "همس الجواري"، فيلم "الفضيحة"، فيلم "غرام وانتقام بالساطور"، مسرحية "المنولوجست"، مسلسل "دموع صاحبة الجلالة"، فيلم "تحقيق مع مواطنة"، فيلم "الرصيف"، فيلم "مطاردة في الممنوع"، فيلم "ليه يا بنفسج"، فيلم "اليتيم والذئاب"، فيلم "الكنز"، فيلم "فرسان آخر زمن"، فيلم "الشطار"، مسلسل "سر الغائب"، فيلم "ليلة القتل"، مسلسل "الف ليلة و ليلة (الشاطر حسن)"، فيلم "تعالب أرانب"، فيلم "الجاسوسة حكمت فهمي"، فيلم "الجينز"، فيلم "يا تحب يا تقب"، فيلم "كشف المستور"، فيلم "عنتر زمانه"، فيلم "رغبات"، فيلم "الجراج"، فيلم "إمرأة هزت عرش مصر"، فيلم "عتبة الستات"، فيلم "التحويلة"، فيلم "الخطيئة السابعة"، مسلسل "الحاوي"، فيلم "رجل مهم جداً"، فيلم "أرض أرض"، فيلم "الأنثى والدبور"، فيلم "48 ساعة في اسرائيل"، فيلم "نور ونار"، فيلم "أحلام مسروقة"، فيلم "فتاة من اسرائيل".

خلال سنوات الألفين شارك في العديد من الأعمال وهي: مسرحية "اعقل يا دكتور"، مسلسل "حارة الطبلاوي"، فيلم "سوق المتعة"، مسلسل "خيال الظل"، فيلم "حبيبتي من تكون"، فيلم "إمرأة تحت المراقبة"، فيلم "عليه العوض"، فيلم "الشرف"، فيلم "رجل له ماضي"، فيلم "أبناء الشيطان"، مسلسل "البر الغربي"، فيلم "إحنا أصحاب المطار"، مسلسل "الأصدقاء"، فيلم "العشق والدم"، فيلم "صيد الحيتان"، فيلم "حفار البحر"، مسلسل "أدهم وزينات وثلاث بنات"، مسلسل "كناريا وشركاه"، مسرحية "الناس اللي في التالت"، مسلسل "الدم والنار"، مسلسل "ألف ليلة وليلة"، مسلسل "أحلامنا الحلوة"، مسلسل "مطعم تشي توتو"، مسلسل "رجل وإمراتان"، مسلسل "عفريت القرش"، مسلسل "ثورة الشك"، فيلم "45 يوم"، فيلم "ألوان السما السبعة"، مسلسل "ليل الثعالب"، مسلسل "أولاد الحلال"، مسلسل "قاتل بلا أجر".

عام 2010 شارك في مسرحية "الأيدي الناعمة"، مسلسل "أنا القدس " ومسلسل "أكتوبر الآخر" ، وعام 2012 شارك في مسلسل "شمس الأنصاري" مع محمد سعد ومن إخراج جمال عبد الحميد.

المصدر / وكالات