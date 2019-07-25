رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2019 في الاردن tawjihi.jo - حسب الأسم

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية، بأن موعد نتائج التوجيهي 2019 في الاردن، سيتم إعلانها رسمياً اليوم الخميس، كما وكشفت عن عزمها استضافة أوائل التوجيهي 2019 tawjihi.jo في المملكة في المؤتمر المزمع عقده في تمام الحادية عشرة صباحاً في مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.

رابط نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2019 الاردن tawjihi.jo

وكانت الوزارة قد أعلنت رسمياً انتهائها من تصحيح امتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2019 في الاردن tawjihi.jo في جميع المحافظات الأردنية، وكما تمت عمليات التدقيق والفرز حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات التي يستحقها.

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وبدورها، أوضحت مديرية الامن العام ومع اقتراب الاعلان عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2019 الاردن tawjihi.jo عن تحضيرها خطة امنية للتعامل مع كافة السلوكيات السلبية التي تتزامن مع موعد اعلان النتائج، والتي تتضمن اطلاق النار والقيادة السريعة.

كما وأشارت وزارة التربية والتعليم بأن الرابط المرفق لإعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2019 tawjihi.jo هو المعتمد من قبل الوزارة، متمنية النجاح والتفوق لجميع طلبة الثانوية العامة في جميع محافظات المملكة.