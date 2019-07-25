وفاة فاروق الفيشاوي وهذه وصيته

أعلن في مصر اليوم عن وفاة الممثل المصري الشهير فاروق الفيشاوي بعد صراع مع مرض السرطان استمر لفترة طويلة حيث دخل خلال الأيام الماضية في غيبوبة بأحد المشافي المصرية الى ان أعلن عن وفاته صباحاً وكان قد ترك وصيته لأحد ابنائه، وأعلن الفيشاوي بعد إصابته بالسرطان أنه أوصى نجله أحمد الفيشاوي بوصية معينة آملًا في تنفيذها.قال الفيشاوي خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين، إن هناك عملًا عن المطران كابوتشي كان يرغب في إنتاجه مع المخرج عمر عبد العزيز، وكان يقوم بإخراجه محسن زايد وهو عمل يؤكد الوحدة الوطنية.

وأشار إلى أنه ذهب إلى سوريا من أجل الحصول على دعم لهذا العمل ، مؤكدًا أن

الدعم كان كبيرًا ، لكنه ما إن عاد لمصر حتى تبخر الحلم بسبب عدم تعاون بعض الجهات هنا ، مؤكدًا أنه أوصى نجله أحمد باستكمال هذا الفيلم حال وفاته.فيما علقت الفنانة سمية الألفي على وفاة طليقها الفنان فاروق الفيشاوي ، وذلك بشكل مس قلوب الناس .

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وكتبت سمية تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" قالت فيها: "فاروق راح عند ربنا هو احن عليه من اى حاجة". وكان الفيشاوي أصيب بسرطان في العظام قبل أشهر ، لكن خالته تدهورت في الفترة الأخيرة مما استدعى دخوله المستشفى قبل أن يلقى ربه فجر اليوم.

أما في السينما فقد شارك الراحل في العديد من الأعمال الهامة، منها المشبوه، وسوق المتعة، وحبيبتي من تكون، ونور ونار، وأحلام مسروقة، وفتاة من إسرائيل، وأرض أرض، وحائط البطولات، و48 ساعة في إسرائيل، والأنثى والدبور، وحنحب ونقب، والخطيئة السابعة، وتجيبها كده تجيلها كده هي كده، ورجل مهم جدا، والتحويلة، والجراج.

ومن أهم أعمال الفنان الراحل في الدراما، حافة الهاوية، ومخلوق اسمه المرأة، وحضرات السادة الكدابين، وقابيل وقابيل، ورجال في المصيدة، وأولاد آدم، وغوايش، وعلي الزيبق، وعصفور في القفص، وأبناء العطش، وليلة القبض على فاطمة.