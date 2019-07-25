حقيقة خبر وفاة الشيخ صالح المقيطيب (شاهد)

أكد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ومصادر إعلامية سعودية، يوم الأربعاء، وفاة الشيخ صالح المقيطيب القارئ المعروف في المملكة العربية السعودية، في وقت نعاه عشرات النشطاء.

وكتب أحد أقرباء الشيخ عبر تويتر : "انتقل الى رحمة الله عز وجل الشيخ القارئ صالح المقيطيب اللهم أبدله دارآ خيرآ من داره وأهل خيرآ من أهله وأسكنه فسيح جناتك"، مشيرًا إلى أنه توفي هذا اليوم.

من جانبه قال محمد نجل الشيخ صالح المقيطيب : " الحمدلله على قضاءه وقدره، سيتم الصلاة على والدي الشيخ صالح سليمان المقيطيب رحمه الله ،، بعد صلاة المغرب اليوم الاربعاء 1440/11/21 في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بحي الخليج ببريده، وانا لله وانا اليه راجعون".

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حازت اللاعبة الفلسطينية بلعبة التايكوندو سوار يونس على الميدالية البرونزية في بطولة آسيا للتايكوندو، المقامة في العاصمة الأردنية عمان.

وفازت يونس على لاعبة هندية بنتيجة 37/10 في دور الـ16، ثم فازت على لاعبة كازخستانية في دور الثمانية بنتيجة 32/15 وحصلت على الميدالية البرونزية، وتستعد لمواجهة لاعبة كورية جنوبية في نصف النهائي.

فيما ضمن البطل عمر إسماعيل الميدالية البرونزية بعد اجتيازه لاعب كويتي في دور الـ 16 بنتيجة 45/5 ثم اجتاز بطل العام كوريا الجنوبية بنتيجة 23/12 ضامنا الميدالية البرونزية