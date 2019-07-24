مشاهدة برومو فيلم ولاد رزق 2 - مفاجآت نوعية

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي الأول لفيلم "ولاد رزق2" والذي كشف عن عدة مفاجآت في الفيلم وضيوفه من نجوم الصف الأول في مصر.

وأثار صناع فيلم "ولاد رزق 2" تشويق الجمهور بأول فيديو دعائي للفيلم قبل طرحه في موسم عيد الأضحى، وكشف البرومو عن مشاهد الأكشن والمطاردات الجديدة التي يقدمها أبطال الفيلم في الجزء الثاني، والذي يشارك به أحمد عز وأحمد داوود وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم ومحمد ممدوح.

وكشف صناع الفيلم عن التيمة الجديدة التي يدور حولها الجزء الثاني بتغير حال "ولاد رزق" بعدما أصبحوا أثرياء ويتعاملون مع رجال أعمال وعصابات كبيرة في الأعمال الإجرامية، وعلق أبطال العمل قائلين:" سيطرنا وبقينا كبار والشغل تقل وبقى على كبير."

وعرض البرومو مجموعة من المفاجآت التي يتضمنها الفيلم مثل الضيوف الشرف وأبرزهم غادة عادل وخالد الصاوي وباسم سمرة وإياد نصار وغيرهم، ومن المتوقع ان تشارك الفنانة أصالة للمرة الثانية بأغنية جديدة في الفيلم بعد أغنيتها في الجزء الأول "تساهيل" مع فرقة "بساطة باند" والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.