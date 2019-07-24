الاكثر متابعة اليوم - فضيحة رهف القنون و عودة الأوثان في رؤية كوشنر و ابن سلمان

فضيحة رهف القنون في رؤية ابن سلمان و كوشنر

رهف القنون فتاة مسكينة، ولكن فضيحة كبيرة للنظام السعودي، و لرؤية ابن سلمان الذي يسعى لعودة الاوثان الى الجزيرة العربية. فقد تم اختيارها من قبل اجهزة مخابرات عربية “عبقرية” للقيام بمهمة تحطيم الكبرياء والشموخ للفتاة العربية الحرة!.

يبدو واضحا أن رهف القنون تحظى بدعم اعلامي كبير، لتحويلها من فتاة سعودية نكرة، تم تركيبها و تصنيعها في عهد رؤية ابن سلمان و شوال الرز آل الشيخ، لتغير الجزيرة العربية، وتحويلها من جزيرة العرب والابطال الى جزيرة القيان و الخصيان. فضيحة بن سلمان من هولندا إلى اليابان

رهف القنون في ثقافة المؤخرات

وعليه فقد تم اختيار فتاة مسكينة لتكون أولى الفتيات السعوديات اللاتي سيفتحن المستقل أمام رؤية أبن سلمان. وبحسب هذه الرؤية ففتح المستقبل يكون من خلال فتح ارجلهن، بدلا من فتح العالم بعقولهن وعلمهن واخلاقهن!. على طريقة رئيس الولايات المتحدة الامريكية ترامب الفاقد للاخلاق ولغشاء البكارة والحياء فضيحة جديدة ترامب مع قاصرات وليلة حمراء

وبهذا فقد ارتضت المسكينة رهف القنون السعودية، و المحرومة، والمكبوتة، واتلي تحلم أن ينظر لها الشباب نظرات اعجاب، مثل تطالعنا يوميا فضائح لممثلين وممثلات بطلات ثقافة المؤخرات مثل فضيحة لاميتا فرنجية: الفنانة اللبنانية تنشر صور عارية لها وتظهر عورتها. لذلك فشابة جاهلة وتافهه مثل رهف تتمنى أن تصبح نجمة من نجمات ثقافة المؤخرات، وكما نعلم فإن الاعلام العالمي اغلبه بيد الصهاينة. للاطلاع على ثقافة المؤخرات طريق العاهرات في المقال التالي: ثقافة المؤخرات

المعركة الإعلامية الكبرى

تقوم المعركة الاعلامية الكبرى حاليا بين الصهيوينة العالمية و المتصهيينين، على مستويات عديدة، احدها هي تحظيم الثوابت الاخلاقية، والدينية للامة العربية والاسلامية. ولذلك لا نشك ابدا أن الاعلام الغربي سيقوم بخلق فقاعات سواء كانوا ممثلات عاهرات أو العاميات أعهر، أو فتيات ضائعات، فاقدات السيطرة على اعضائهن التناسلية. ولذلك فقد تم دعم هذه المسكينة رهف القنون ، حتى يقولوا للعربيات المسلمات الطاهرات، انظروا الى هذه الفتاة كم هي سعيدة، وستصبح أسعد من “السعادين” في المستقبل، لأنها تخلت عن القيم، والاخلاق ، ” سيسمونها بالية” والهدف هو أن يتم الحط من شأن العرب والمسلمين امام انفسهم!!. وهذا جزء من صفقة القرن. فضيحة جنسية في مدرسة بـ ابو ظبي ماذا سيفعل تركي الشيخ

ماعلاقة صفقة القرن بالعاهرات والطنطات؟

إن الجزء الاخطر في صفقة القرن هو الجزء النفسي الاخلاقي. والقيمي، ولا شك ان أولاد زايد، و أولاد سلمان الذين تربوا في احضان الانكليز والأمريكان، ينفذون اكثر مما يحلم كوشنير والصهيانية و باق الجرذان. حتى قرورا اعادة ادخال الوثنية الى الحرم والاوثان!!. ورهف القنون ليس ألا احدى اختراعات المخابرات السعودية “العبقرية” مخابرات ابو منشار!!. فتم الزج بعلماء الجزيرة العربية في السجون، ودعوة للفنانات الماجنات صاحبات الاجساد العاريات والرؤوس الخاويات، لاحياء الاحتفالات! وليس في الرياض بل في جدة!! اي في منطقة تعتبر من الحرم المكي الشريف. حتى وصل الحال باحدى الكتل الشحمية واللحميةالمعروضة يوميال للبيع أو للايجار او الركب على وسائل التواصل ، ان تنتقد وتنظر في الشريعة السالامية وهذا المخلوق “الغريب” و المسمى رانيا يوسف ليست مسلمة اصلا لتفهم معنى المصطلحات الاسلامية ودلائلها ، رابط مقال رانيا يوسف الولية التي تريد اسقاط الولاية عن الولية

هذا كله ليس إلا جرس انذار، لما يخطط له اؤلئك الغلمان!. فهذه حفلة نانسي عجرم الفتاة “المثقفة المحتشمة” نانسي بتاع السعودية والكثير من الفنانات!! وهذه “المحتشمة والمثقفة جدا” نيكي منتاج لتحي حفلة في السعودية، كونها فنانة اباحية واسم على مسمى!! ولكن نيجي منتاج انسحبت ولقنت السعودية درسا لا ينسى، وذلك لأنها تهتم بمبادئها اكثر من أموال التي ستحصل عليها، من الذين يركضون وراء نيكي و غيرها من النيكيات الامريكيات!! فقالت:“بعد أن ثقفت نفسي بشكل أفضل، أظن أنه اهم بالنسبة لي التعبير عن دعمي لحقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية التعبير”. يعني نيكي منتاج عندها مبادئ، اكثر من الحكام العرب، الذين باعوا كل شئ، و السيدة نيكي زعلانة على حال السعوديين، لانه ليس كرامتهم غير مصونة، ولا يسمح لهم بالتعبير عن آرائهم!!

تمثال الحرية و عودة الأوثان في رؤية ابن سلمان

بدلا من يسعى الحكام العرب لأن يأتوا بالحرية والعدل والعلم الى بلادهم فقد قرر ابن سلمان، لكي يرضي الصهيوني كوشنر، أن فقد جلبوا وثن الحرية – تمثال الحرية – الى جدة التي تعتبر جزء من منطقة الحرم. صحيح انهم اخفوه، ولكنها طريقة استخباراتية نفسية معروفة. واسف على التعبير البذيء ولكن هذا مايفعله ابن سلمان وابن زايد بالشعوب العربية، وخصوصا شعوب الجزيرة العربية، هو ادخال الخازوق شوية شوية، واخراجه حتى تعتاد القبائل العربية على قبول الاوثان من جديد. وأولها وثن ابن سليمان وكوشنر، ولذلك بمبادرة ذاتية من ابن سلمان، فقد صعد فوق الكعبة برجليه، و لسان حاله يقول انظر يا ترامب وكوشنير ، كيف اقول للقبائل العربية، أن دينكم وكعبتكم ومقدساتكم تحت رجلي. وتزامن هذا بحملة اطلق كلاب مسعورة اعلاميا، لتقول بأن المسجد الاقصى، لا علاقة له بالمسلمين. وأنه من حق اليهود. وكل هذا لكي يحتضنه كوشنر وترامب الشاذين!!

سلمان العودة في محاكم التفتيش السعودية وبابا الفاتيكان يتمختر في جزيرة العرب

من هنا يكون هناك توظيف سياسي خطير في فضيحة رهف القنون ، وفي المحاولات المستمرة لتحويل الكعبة الى منطقة سياحية مليئة بالاوثان، فكما يريد الصهاينة أن يهدموا المسجد الاقصى ويبنوا عليه هيكلا مزعوما اسمه هيكل سليمان، فإنهم يريدون تحويل الكعبة الى ما كانت عليه من قبل الاسلام، مركزا سياحيا و اقتصاديا و نادي عراة ، ومخزنا للأوثان، هذه هي حقيقة رؤية السعودية 2030 للجرثومة كوشنر وحبيبه ابن سلمان.

ورحمة الله على الملك فيصل، فما كان في زمنه لأحد الغلمان، أن يتطاول على حجر من احجار الجزيرة العربية.

لماذا رهف القنون ضمن أكثر 25 شخصية مؤثرة على الإنترنت

رهف القنون هي الشخصية التي وقع الاختيار عليها، للقيام بدور قذر، وذلك لأن كل لص بحاجة لأن يلفت انتباه الضحية لمكان آخر. و لأن عملية سرقة ونهب الجزيرة العربية، تتم على قدم وساق، ولذلك لكي يلتهي الشعب بقصص تافهه، و تثير العواطف ، و ردود الفعل فقد تم الايعاز للمخابرات ابو منشار ، ان تقوم بحفلات الزيطة والزنبلطية، ومهاترات، وحصار لقطر، لكي لا يسمع احد أنين الفقراء، وأهل اليمن، ولكي لا يسمع صوت الاخوات السودانيات المناضلات في فضيحة اغتصاب سودانيات: اثناء فض الاعتصام على لسان فتاة سودانية

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ولكي تعطي على صيحات الاستغاثة للعلماء المخلصين في جزيرة العرب، ومنهم الشيخ سلمان العودة، والذي كان هناك اقاويل وتفاصيل وتسرييبات حول الافراج عن هؤلاء العلماء الابرياء الرابط هنا

صحيح ان تلك الاقاويل اصطدمت بجدار من الحقد عند المافيا الحاكمة في السعودية، إلا ان المطالبة بالافراج عنهم يجب ان تكون يومية. وايضا محاسبة من اعتقلهم دون وجه حق.

رهف القنون في مجلة تايم الامريكية

ولذلك فقد قامت مجلة “تايم” الأمريكية بنشر قائمة تضم 25 شخصية مؤثرة على الانترنت، وتم إدراج فرقة “بي تي إس” الكورية ضمن القائمة للسنة الثالثة على التوالي، واصدرت الفرقة قد ثلاثة ألبومات خلال العام الماضى.

وتعتمد مجلة “تايم” عند تحديد الأسماء، بحسب تأثيرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدرتها العالمية على صناعة الأخبار.

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والقائمة تضمنت عدد من الشخصيات الهامة، منهم الصحافيين، والسياسيين، و الفنانين، والغريب ان تنضم الى هذه القائمة رهف القنون البالغة من العمر 18 عاما، الهاربة من السعودية، حيث يقال أنها ذهبت الى كندا طالبة اللجوء. زعمت انها اعتنقت المسيحية!!

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ــ المدون وصاحب الفيديوهات التجميليات الشهيرة جيمس تشارلز.

ــ دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

ــ اليوتيوبر جيرمن غارمنديا.

ــ المغنية الأميركية كاردي بي.

ــ الناشط الأميركي آدي باركان.

الممثلة الأميركية جادا بينكت سميث.

كريس غودفري الذي وضع صورة البيضة الشهيرة على “إنستغرام”-

ــ الممثلة البريطانية جميلة جميل.

ــ المدوّن والصحافي كارلوس مازا.

ــ الصحافي الأميركي الذي غالباً ما يثير تفاعلاً افتراضياً معه، ياشار علي.

ــ المدونة والمؤثرة على “ويبو” الصينية زانغ دايي

ــ المتظاهرون في هونغ كونغ.

ــ المغنية الأميركية المراهقة جيجي سيوا.

ــ مدونة الفيديو على “يوتيوب” إيما شامبرلاين.

ــ الصحافي الأميركي المحافظ بن شابيرو.

ــ دكتور لوبو، أحد أشهر اللاعبين للألعاب الإلكترونية

ــ مغني الراب الأميركي ليل ناس أكس.

ــ الجندي المتقاعد في الجيش الأميركي براين كولفاج

ــ النائبة الديمقراطية عن نيويورك ألكسندريا أوكاسيو كورتيز.

ــ الممثلة ومقدمة البرامج واليوتيوبر الأميركية ليزا كوشي.

ــ الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ــ الممثلة ومقدمة البرامج واليوتيوبر الأميركية ليزا كوشي.

ــ الفريق الغنائي الكوري الجنوبي BTS.

ــ التلاميذ المضربون حول العالم احتجاجاً على التغيّر المناخي.

ــ اللاجئة السعودية في كندا الشابة رهف القنون.

ــ الفنانة الأميركية أريانا غراندي.

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