اول ايام عيد الاضحى 2019 في الاردن

حسم معهد البحوث الفلكية في مصر، موعد عيد الأضحى المبارك، موضحا أنّ الحسابات الفلكية تؤكد أنّه يوم 11 آب المقبل، وأن إجازة عيد الأضحى ستكون 9 أيام.

وقال المعهد، إنّ عيد الأضحى سيكون موحدا على كل الدول الإسلامية خلاف عيد الفطر، بسبب مدة ظهور الهلال القصيرة، إذ اعتمدت بعض الدول على الحساب الفلكي.

وعليه تكون إجازة عيد الأضحى ستكون 9 أيام، إذ إنّ الوقفة يوم السبت 10 آب، وقبله الجمعة 9 آب إجازة أسبوعية، ثم الإثنين والثلاثاء والأربعاء إجازة والعودة للعمل الخميس والأغلب يأخذها إجازة سنوية، إذ إنّ ما قبلها إجازة، وبعده الجمعة والسبت إجازة.

يذكر أن هلال شهر شوال وتحديد موعد عيد الفطر،تسبب في خلاف بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية، إذ إنّ الحسابات الفلكية حددت أنّ الثلاثاء 4 حزيران أول أيام عيد الفطر المبارك، وتسببت عدم رؤية الهلال في إعلان دار الإفتاء، أنّ يكون الأربعاء 5 حزيران أول أيام عيد الفطر.