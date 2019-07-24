تفاصيل وفاة شلبية محجوبي في الجزائر

توفيت شلبية محجوبي، رئيسة حركة الشبيبة والديمقراطية، بعد معاناتها مع المرض لفترة طويلة، وتم مواراة جثمان الفقيدة بمقبرة ولاية تلمسان بعد صلاة الظهر.

وتُعد شلبية محجوبي، أول إمرأة ترشحت للرئاسيات، لكنها لم تتمكن من جمع التوقيعات سنة 1995.

من جهته، قدم الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي، بلقاسم ساحلي، تعازيه لعائلة المرحومة، شلبية محجوبي، وجاء في رسالة التعزية:

"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقت ـسرة التحالف الوطني الجمهوري ANR نبأ وفاة المغفورة لها باذن الله صديقة الحزب، شلبية محجوبي رئيسة حركة الشبيبة والديمقراطية”.

وأضاف: "عقب هذا المصاب الجلل، يتقدم الامين العام للحزب أصالة عن نفسه ونيابة عن مناضلي ومناضلات الحزب بأصدق التعازي لعائلة المرحومة وأقربائها، داعيا الله أن يتغمد روحها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها وأقربائها جميل الصبر والسلوان".