تراند اليوم : زوجة خالد يوسف وصفته بالـ (ابن الكلب) اثناء الممارسة الفموية؟ – فيديو

اعلنت الفنانة المصرية ياسمين الخطيب أنها كانت متزوّجة بشكل رسمي من المخرج المصري باسم يوسف، لكنها انفصلا.

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وبعد إطلالتها، حلّ خالد يوسف ضيفاً على برنامج (بلا قيود) وتحدّث عن الفيديوهات الجنسية ورفض الإعتراف بأنه البطل إلى جانب الفنانات اللاتي القي القبض عليهن.

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وفي 11 آذار تحديداً عند الساعة 4:14 مساءً نشر خالد يوسف لينك فيديو مقابلته على صفحاته، مهاجماً كل من ظن سوءً به، لتطل ياسمين الخطيب بعده بساعات قليلة لتكتب:

(في أحيان كثيرة يحسن عامل النظافة تربية أبنائه رغم شديد فقره، بينما يسيء تربيتهم ملياردير أرستقراطي. فيصبح ابن الأول بأخلاقه (ابن ناس) بينما يظل ابن الثاني (ابن كلب) مهما علا شأنه. المعيار هو التربية وليس الثراء أو الإنتماء الطبقي)

هل قصدت ياسمين بتغرديتها زوجها السابق وطليقها خالد يوسف وأفلامه الإباحية مع الفنانات المصريات؟

أم أنها تغريدتها جاءت بالصدفة.. رغم أن الصدفة قانون الأغبياء؟