مصطفى حجاج يطلق أغنية "آه يا حنان" و عاصفة سخرية

أثارت أغنية المطرب المصري مصطفى حجاج عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عنوانها "آه يا حنان" ضمن ألبوم جديد.

وكانت أغنية “آه يا حنان” قد وصلت إلى الترند في المنطقة العربية، قبل أشهر، بعد أن ساهم “دي جي” لبناني في تحويل تغريدات مصورة قصيرة إلى أغنية، بطلها شخص سعودي يسمي نفسه “أسير الأحزان”.

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وتذكر كلمات أغنية حجاج الجديدة: “آه يا حنان.. السمك بيحب الليمون وبيعشق الطحينة، والبحر بيجوع بجنون ويا موجة طوحينا.. آه يا حنان”، الأمر الذي أثار مزيدًا من السخرية.

ووفقاً لصحيفة القدس العربي، يبدو أن أغنية حجاج جاءت لتحاكي أغنية “أسير الأحزان” التي تداولها مئات آلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سابقًا.