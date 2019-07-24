تردد قناة لنا السورية الجديد على قمر نايل سات 2019 - تردد قناة لنا بلس

أثار مسلسل "قلم حمرا" الجدل مجدداً، بعد أن قررت قناة "لنا" التي يمتلكها رجل أعمال مقرب من النظام السوري، عرض المسلسل، واجتزاء مقاطع واسعة منه، ما أثار انتقادات واسعة للقناة.

وحذفت القناة التي شملتها العقوبات الأميركية مؤخراً، مشاهد وحوارات بين أبطال العمل تتعلق بالأوضاع السياسية في سوريا، ما دفع معلقين للقول أن "المسلسل لا يضم مشاهد خادشة للحياء فلماذا الحذف".

وعانى العمل عندما عرض للمرة الأولى، من الحذف بشكل محدود من طرف قناة "السومرية"، ما دفع الشركة المنتجة له لعرضه كاملاً عبر "يوتيوب" من دون حذف، وهو ما أشار إليه معلقون سخروا من فكرة الرقابة في عصر الإنترنت.

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ودفعت الاعتراضات قناة "لنا" لإصدار بيان، عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، حيث تبرأت من مسؤولية الحذف، وقالت أنها تعرض المسلسل كاملاً مثلما وصلها من الشركة المنتجة.

كاتبة العمل يم مشهدي، تعرف بأرائها المناصرة للثورة السورية، ما دفع الكاتب الآخر سامر رضوان للسخرية من موقف القناة، في إشارة ربما لما حصل معه شخصياً بعد الجدل الذي أثاره مسلسله الأخير "دقيقة صمت" الذي عرض في رمضان الماضي.

ترددات قناة لنا على النايل سات: 12360 رأسي/ 10727 أفقي/ 12226 أفقي (لنا بلس)