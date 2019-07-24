حقيقة وفاة الفنانة يسرا في إحدى مستشفيات القاهرة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، أنباء عن وفاة الفنانة المصرية يسرا، في إحدى المستشفيات المصرية، ولم ترد حتى اللحظة أي أنباء رسمية تؤكد أو تنفي الخبر.

وفي وقت سابق، فجعت الفنانة المصرية يسرا، بوفاة والدتها بعد صراع مع المرض، وسيتم تشييع جثمانها، من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة العصر مباشرة، على أن يتم دفنها بعد ذلك فى مقابر الأسرة.

وتعرضت والدة الفنانة الكبيرة يسرا الشهر الماضى بوعكة صحية مفاجئة استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، واحتجزت على إثرها فى غرفة العناية المركزة، ولازمتها يسرا فى أيامها الأخيرة فى المستشفى.

يشار إلى أن الفنانة يسرا أوقفت جميع نشاطاتها الفنية خلال الفترة الماضية لكى تبقى بجانب والدتها، خصوصاً أن الأطباء حذروا يسرا من خطورة الحالة الصحية لوالدتها، ما يتطلب بقاءها فى المستشفى لأيام عدة، لحين تجاوز مرحلة الخطورة، لكن المرض كان أقوى منها وتوفيت صباح الاربعاء.