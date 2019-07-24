متى موعد عيد الاضحى 2019 في مصر - يوافق يوم كم

أعلن معهد البحوث الفلكية، عن موعد عيد الأضحى المبارك، موضحًا أنّ الحسابات الفلكية تؤكد أنّه 11 أغسطس المقبل، ليكون السبت الموافق 10 أغسطس وقفة عرفات.

وأوضح المعهد، أنّ عيد الأضحى سيكون الأحد 11 أغسطس، مبينًا أنّ مصر بانتظار رأي المملكة العربية السعودية في بداية شهر ذي الحجة.

وبناء على ذلك، تكون إجازة عيد الأضحى وفقًا لحسابات "البحوث الفلكية 9 أيام وفق ما يتعارف عليه الشعب المصري، حيث إنّ الوقفة يوم السبت 10 أغسطس، وقبله الجمعة 9 أغسطس إجازة أسبوعية، ثم الإثنين والثلاثاء والأربعاء إجازة والعودة للعمل الخميس والأغلب يأخذها إجازة سنوية، إذ إنّ ما قبلها إجازة وبعده الجمعة والسبت إجازة.

من جهتها، أعلنت السعودية اليوم الأربعاء رسميا فترة إجازة عيد الأضحى لعام 2019، حيث نشرت وزارة الخدمة المدنية، بيانا في موقع "تويتر" حددت من خلاله أيام الإجازة.

وقالت الوزارة، إن إجازة عيد الأضحى، ستبدأ من نهاية دوام يوم الاثنين 5 أغسطس الموافق 4 ذي الحجة، وتنتهي يوم الأحد 18 أغسطس، الموافق 17 ذي الحجة.