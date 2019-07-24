فنانة مشهورة تدعم المثليين وتثير عاصفة من الجدل

أعربت الفنانة السورية سوسن ارشيد عن دعمها للمثليين جنسيا قائلة إنها مع الحريات الشخصية، الأمر الذي خلق جدلا واسعا وردود أفعال كبيرة على تصريحاتها.

وكتبت الفنانة السورية على صفحتها في "انستغرام" "أنا مع الحرية وحرية الفرد من حقه طالما أنها لم تتعد على حرية الآخر"، مضيفة "قد تفاجئت كثيرا بالتعليقات والرسائل الجميلة المليئة بالإنسانية والحب وتقبّل الآخر من جميع فئات المجتمع" .

وأردف "كما وصلني الكثير من التعليقات والرسائل المليئة بالكراهية والشتم والقدح والذّم والجهل والخوف من أشخاص تمّ حصرهم بقوالب اجتماعية بالية لاذنب لهم فيها لم تترك لهم مجالا أو فسحة لحريّتهم أو لعقولهم لاستيعاب الآخر المختلف".

وأكدت أرشيد "قد وصل الجهل وقلّة المعرفة والتعتيم في مجتمعاتنا إلى حد أن يخلط هؤلاء بين وبين المعتدين والمغتصبين، وإذا كان الموضوع محرّم ديني (تابو) فدعو الخلق للخالق ولا تمارسوا دوره على الأرض" .

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وأشارت "الحياة جميلة باختلافاتها كن نفسك ودع الآخر يكون"، قائلة "إنني ادعم الحريّة الشخصية لجماعة ميم (LGBTQ) فهم لم يتعدوا على حقوق أحد ولم يؤذوا أحد فليس من حق أحد التّعدي على حقوقهم (هم لم ينظروا في فراشكم فلا تسترقوا النظر إلى فراشهم).

وختمت "هذا ماصرحت به وأعيد، أما بالنسبة للاجتهادات الشخصية لبعض الصحفيين الذين يتكلمون عن تصريحات لي من نسج تحليلاتهم المرتبطة بعوالمهم الداخلية وخيالهم وأحكامهم المسبقة فهذا شأنهم ولايمت لي بصلّة ودور المتلقي الفصل بين التصريح والتحليل كونو تحوّلت بعض أنواع الصحافة في بلداننا لصحافة صفراء ومن أراد معرفة ما أقول صفحتي موجودة ومتاحة للجميع. مع كامل محبّتي علّنا نصبح على عالم أجمل".

وأثارت تصريحات الممثلة السورية سوسن ارشيد البالغة من العمر 40 عاما حول قضية المثليين جنسيا جدلا واسعا حيث انتقدها الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي,