موسم ناري للسينما المصرية في عيد الأضحى 2019

يحمل موسم عيد الأضحى هذا العام سلة من المفاجآت السينمائية المصرية الضخمة المنتظرة والتي سيشارك فيها أبرز نجوم الفن المصريين بميزانيات إنتاجية كبيرة جداً بعد سلسلة من الأفلام التي لاقت نجاحاً باهراً في موسم عيد الفطر قادها أمير كرارة وأحمد عز وعمرو سعد.

يدخل في منافسة موسم عيد الأضحى 2019 أحمد عز وأحمد حلمي ومحمد هنيدي ومحمد إمام وتامر حسني ومحمد سعد ومحمد رمضان وكريم عبد العزيز وهند صبري ونيللي كريم.

وبرغم غياب عدد من نجوم الفن عن الأعمال السينمائية لفترة طويلة جداً أبرزهم أحمد السقا والذي شارك عام 2017 في بطولة فيلم هروب اضطراري، يتشوق الجمهور لعودة أحمد حلمي، الذي غاب نحو ثلاث سنوات عن السينما منذ آخر أفلامه (لف ودوران) مع دنيا سمير غانم وميمي جمال وصابرين وجميلة عوض، وعرض الفيلم في 2016.

ويسجل أحمد حلمي عودة قوية بفيلم خيال مآتة مع النجمة منة شلبي وخالد الصاوي ولطفي لبيب وبيومي فؤاد وعبد الرحمن أبو زهرة، وعدد كبير من النجوم، والمخرج خالد مرعي والمؤلف عبد الرحيم كمال.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية رؤوف الرجل العجوز الذي يحكي قصة حبه مع باكينام، وكيف فاز بقلبها، ويعاني الشعور بالشك في كل من حوله.

وفي ظل تواصله الدائم مع الجمهور، يسعى محمد هنيدي للعودة إلى السينما بعد غياب عامين منذ آخر أفلامه (عنتر ابن ابن ابن شداد) عام 2017 مع درة، ويشارك هنيدي في سباق عيد الأضحى بفيلم (كينج سايز).

ويقدم هنيدي شخصية (عقلة الإصبع)، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتستخدم تقنيات جديدة وغرافيك لتقديم الشخصية، إذ يدور في إطار فانتازي.

وانتهى تامر حسني من تصوير الجزء الأكبر من مشاهد فيلمه الجديد كل سنة وانت طيب بجانب زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد والمخرج سعيد الماروق.

وبعد نجاح فيلمه الأخير "البدلة" وتصدره قائمة أعلى الأفلام إيراداً في تاريخ السينما المصرية تحت إدارة المخرج محمد العدل تزداد المنافسة مع كبار نجوم السينما.

وبدأ الجزء الثاني من فيلم ولاد رزق بحصاد نجاحه بإعلانه الدعائي يتصدره أبطل الجزء الأول أحمد عز أحمد الفيشاوي وعمرو يوسف وأحمد داوود ومحمد ممدوح وكريم قاسم.

وصرح الفنان أحمد عز بأن الجزء الثاني من ولاد رزق تم انتاجه بناءً على طلب الجمهور وقال:" الفيلم يحمل جرعة كبيرة من الأكشن تفوق الجزء الأول، كما أدخلنا عناصر جديدة من الخطوط الدرامية، التي تثري الأحداث".

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وراهن عز على هذا الجزء "أتوقع أن يحصد نجاحاً أكبر من الجزء الأول، خصوصاً أن المقارنة لا بد أن تكون في صالح الجزء الجديد، وإلا كان من المنطقي أن لا نقدم جزءاً جديداً إن لم يكن أفضل من الأول".

وبجزء جديد أيضاً من الفيلم الجماهيري (الفيل الأزرق) الذي عرض في عام 2014 ينافس النجم كريم عبد العزيز في موسم عيد الأضحى بمشاركة النجمتين نيللي كريم وهند صبري وإياد نصار وشيرين رضا وتارا عماد، وعدد من ضيوف الشرف. والفيلم تأليف أحمد مراد مؤلف الجزء الأول، وإخراج مروان حامد.

قُدِمَ الجزء الأول من فيلم (الفيل الأزرق) عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب أحمد مراد، وحُوّلت الرواية إلى عمل سينمائي بعد نجاحها الكبير، وتصدرها أعلى المبيعات، وقال أحمد مراد، في تصريحات صحافية، "الجزء الثاني ليس له أي علاقة بأحداث الأول، ويحمل كثيراً من المفاجآت، التي لن يتوقعها الجمهور، كما اُستحدث عدد من الشخصيات الجديدة والخطوط الدرامية، وسيظهر كثير من النجوم كضيوف شرف، وستدور الأحداث في قالب أكشن تشويقي يسيطر عليه الرعب".





ويبدو أن موسم عيد الأضحى سيحمل لافتة (موسم أفلام الأجزاء)، إذ سيعرض خلاله الجزء الثاني كذلك من فيلم (الكنز)، ويحمل اسم (الكنز... الحب والمصير). والفيلم بطولة محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري وأحمد رزق وهاني عادل وروبي وأمينة خليل ومحيي إسماعيل وأحمد مالك وأحمد حاتم، وعدد كبير من النجوم. وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة.

وتدور الأحداث الدرامية خلال ثلاثة عصور الفرعوني، والعباسي، والتسعينيات. ومن الشخصيات التاريخية المعروفة التي يعرضها الفيلم حتشبسوت، وتؤدي دورها هند صبري، وعلي الزيبق ويجسده محمد رمضان.

إلى هنا وتكاد تكون خريطة عيد الأضحى النهائية محسومة، لكن حتى هذه اللحظات يسابق الفنان محمد إمام الزمن في محاولة للحاق بالموسم بفيلمه (لص بغداد)، وفي حالة عدم اللحاق قد يؤجل عرضه لموسم آخر.

الفيلم يشارك في بطولته النجمة التركية مريم أوزولي نجمة مسلسل (حريم السلطان)، كما يشارك بالبطولة فتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس وصلاح عبد الله وأحمد رزق، ومحمد عبد الرحمن.

وقال محمد إمام:" توجد نجمة كبيرة ستشارك في أحداث الفيلم وستصور دورها قريباً جداً"ً، ورفض الإفصاح عن اسمها، بحسب "الاندبندت العربية".

ويسجل موسم عيد الأضحى أعلى ميزانية للإنتاج تقدر بالملايين إذ تكلف أقل فيلم نحو 30 مليون جنيه (نحو 176 ألف دولا أميركي)، وأكبر فيلم قد يتعدى 40 مليون جنيه (نحو 230 ألف دولار أميركي). وهذا يعني أن شباك موسم التذاكر بعيد الأضحى عليه أن يحقق مكاسب لا تقل عن 300 مليون جنيه (نحو 17.500 مليون دولار أميركي)، ليخرج كل فيلم فائزاً بتحقيق إيرادات بخلاف تكاليف إنتاجه.