تراند اليوم : سما المصري تطلب يده للزواج ولم يقبل!

رغم الشكوى التي قدمها المحامي المصري، سمير صبري ضد اللاعب الجزائري رياض محرز، لمنعه من الدخول إلى الأراضي المصرية مرة أخرى، إلا أن الرقاصة سما المصري أعربت عن حبها للاعب الجزائري المرتبط بالهندية، ريتا جوهال.

تغزلت برياض بعد فوزه مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية 2019، وطلبت يده للزواج، وقالت: (بحب يا محرز وأتمنى تكون زوجي وأنا أطلبها منك الآن أريد أن أتزوجك وأقبل أن أكون الزوجة الثانية لك وذلك بعد ريتا جوهال زوجتك الثانية).

وكانت هنأت منتخب الجزائر بعد نيله اللقلب وكتبت:(مبروووك لمنتخب الجزائر أهم دول اللي يتقال لهم والله وعملوها الرجاله مش فريق المكسحين بتوعنا.. ماعدا صلاح طبعا فخر العرب وانا سوسو فخر مزز العرب.. حد له شوق في حاجة)

سليمان البرناوي-الجزائر