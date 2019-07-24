موت ريهام سعيد هل حقيقة ام اشاعة - وفاة

تناقل نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام في مصر اليوم الاربعاء انباء عن وفاة المذيعة ريهام سعيد والتي ترقد في احد المستشفيات بسبب المرض الذي تعاني منه.

يذكر أن الاعلامية والمذيعة ريهام سعيد ادخلت إلى المستشفى بعد اصابته بمرض خطير وهو عبارة عن بكتيريا في الوجه وأجرت على أثره عملية جراحية، كما طالبها الأطباء بالراحة لمدة شهر.

لكن الاعلامية ريهام سعيد نشرت عبر حسابها على "انستقرام " صورة من الصفحات التي تدعي وفاتها، معلقة عليها:" هي وصلت للدرجه دي؟ طب معلش حتي لو مت ليه احمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي. هم يضحك و هم يبكي".

وتبلغ ريهام سعيد من العمر 44 عاما هي مذيعة ومقدمة برامج وممثلة مصرية، ولدت في، شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية وتقدم حالياً برنامج صبايا الخير.