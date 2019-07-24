كيف أصبحت ماغي بوغصن بعد استئصال الورم؟

أثار خبر مرض ماغي بوغصن الكثير من التعاطف من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فور نشر الفنانة اليسا خبر إصابة ماغي بوعكة صحية نُقلت على إثرها للمستشفى، متمنية لها الشفاء العاجل.

وبدورها، طمأنت الصحافية اللبنانية رولا نصر، جمهور ماغي بوغصن، قائلة: "بأن ماغي حرجت من العناية المركزة بعد إجرائها عملية دقيقة بالمخ وحالتها مستقرة".

وفي تدوينة أخرى كتبت نصر: " النجمة ماغي بوغصن بخير ما كان بدها تنشر الخبر، بس ما بعرف ليه فجأة كل العالم عرفت، عموما عملت عملية امبارح لاستئصال ‏ورم في الرأس بس منو سرطان كتر خير الله".‏

وتابعت: "العملية نجحت بشكل كبير وأكتر من ما كانوا متوقعين ‏بفضل صلوات المحبين، بكرة مفروض تخرج من العناية الفائقة، ادعولها"‏، وفق بانوراما.

ويشار إلى أن ماغي بوغصن كشفت العام الماضي أنها بصدد إجراء عملية جراحية في المخ، مرفقة صورة لها أثناء تواجدها في المستشفى وبجانبها مجموعة من الأشخاص، إلا أنه تم إلغاء العملية في اللحظات الأخيرة لأسباب لم يتم الكشف عنها.