وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض - موت

توفيت والدة الفنانة المصرية يسرا صباح اليوم الاربعاء في احد المستشفيات بحي المهندسين في الجيزة بعد صراع مع المرض الذي عانته منه مؤخرا.

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن صلاة الجنازة على والدة الفنانة يسرا ستكون بعد عصر اليوم الاربعاء من مسجد السيدة نفيسة في العاصمة القاهرة، على أن توارى الثرى داخل مقابر العائلة، بحسب صحيفة الوطن.

يذكر أن الفنانة يسرا قررت ايقاف جميع اعمالها ونشاطاتها الفنية خلال الفترة الماضية بسبب خطورة الحالة الصحية التي عانت منها والدتها، ولحاجتها للوقوف بجانبها ومساعدتها.

والفنانة يسرا، هي ممثلة مصرية تبلغ من العمر 68 عاما، قدمت عدداً كبير من الأعمال في السينما المصرية والدراما التلفزيونية، وهي سفيرة نوايا حسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.