هند صبري ونيللي كريم تتألقان بالفيل الأزرق

تستعد الفنانة المصرية نيللي كريم برفقة هند صبري للظهور عبر الشاشات في فيلم "الفيل الأزرق" في جزئه الثاني، بعد نجاح كبير حصده الجزء الأول للفيلم قبل سنوات، والذي من المتوقع عرضه خلال عيد الأضحى المبارك.

وكانت نيلي كريم قد شاركت في الجزء الأول من "الفيل الأزرق"، كما وانضمت هند صبري للمشاركة في الجزء الثاني من الفيلم، سيما وأنه حظي على إعجاب الكثير من الجماهير العربية، حيث خضعت كلتا الفنانتين لجلسة تصوير، جمعتهما نفس ألوان الفستان ، بينما ظهر في الخلفية لوحة ظهر عليها "الفيل الأزرق"، وفق بانوراما.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم "الفيل الأزرق" قد طرح بالسينمات عام 2014، وحقق نجاحًا كبيرًا ظهر في شباك التذاكر حيث تخطت إيرادات الفيلم الـ30 مليون جنيه، وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، ونيلي كريم، وخالد الصاوي، ومحمد ممدوح، ولبلبة، وشيرين رضا.

ويشار إلى أن "الفيل الأزرق" فيلم مصري يجمع ما بين الدراما والغموض والتشويق، من إخراج مروان حامد وكتابة أحمد مراد. الفيلم مأخوذ عن رواية الفيل الأزرق لأحمد مراد والتي حققت أعلى مبيعات عام 2013.