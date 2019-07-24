مدينة عربية من أكثر المدن ابداعاً في العالم

حصلت مدينة الشارقة إمارة من دولة الإمارات العربية المتحدة، على لقب في قائمة أكثر خمس مدن إبداعاً في العالم، خاصة في مجال الفن والأعمال الفنية والعروض من خلال إقامة مشاريع ثقافية وفنية لسرد مناطق الجذب الثقافية للمدينة.

واحتلت 5 مدن عالمية قائمة أكثر مدن العالم إبداعا في المجال الفني والأعمال الفنية بالإضافة لعروض، واحتلت مدن الشارقة ونيومكسيكو وبلغراد وداكار وبانكوك القائمة، لتحصل مدينة الشارقة على لقب واحدة من أكثر خمس مدن إبداعا في العالم، بحسب مانقلت هيئة الإذاعة البريطانية.

حيث يقوم كل من الشيخ سالم القاسمي والشيخة حور القاسمي رئيسة ومديرة مؤسسة الشارقة للفنون بالكثير من المجهود لسرد مناطق الجذب الثقافية في المدينة بما في ذلك مكتبة الراوي ومركز مرايا للفنون وعدد من المشاريع الفنية.

وصرح عمر خليف، المنسق في "بينالي الشارقة 2019" عن الدور الذي تمارسه مؤسسة الشارقة للفنون ودور الشيخة حور القاسمي، حيث تم إقامة المعارض الفنية والندوات والأعمال التي من شأنها بأن تسهم بتطوير الفن المعاصر وإعطائه دفعة للأمام، وفقاً لموقع سبوتنيك.

تعتبر الشارقة من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة وعاصمة إمارة الشارقة، وهي أيضا العاصمة الثقافية لدولة الإمارات تم اختيارها في مطلع عام 2016 لتحظى بلقب عاصمة الصحافة العربية لعام 2016، بعد إعلان الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية في المملكة الأردنية الهاشمية عن هذا الاختيار، ووفقا لذلك تم اختيار شعار "ثقافتي اساس مهنتي الاعلام ثقافة المجتمع "، كون الشارقة تهتم بالشأن الثقافي وانها تتطلع إلى أن تكون مركزًا إعلاميًا عربيًا وعالميًا يمتاز بالمحتوى الثقافي والمعرفي. في عام 2019 أعلنت منظمة اليونسكو اختيارها مدينة الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019.