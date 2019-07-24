فيفيان مراد تكشف عن بطل أغنيتها الجديدة

تستعد النجمة اللبنانية فيفيان مراد لطرح أغنيتها الجديدة بعد (4) أيام، وأشارت إلى أن بطل أغنيتها اللبنانية هو مجازف روسي.

ويشار إلى أن أغنية فيفيان مراد من كلمات والحان راي صفدي وتوزيع مارك عبد النور، وإخراج فادي حداد، حيث استغرق تصوير الكليب ثلاثة أيام في بيروت، حيث تنوعت مشاهد الأغنية ما بين أربع إطلالات مختلفة، وفق بانوراما.

كما وتستعد فيفيان مراد لإحياء عدد من المهرجانات وحفلات الزفاف، كما أنه شهد حفلها الذي أحيته مؤخراً ضمن فعاليات مهرجان مار الياس في أنطلياس تفاعل كبير من قبل الجمهور.

ويذكر أن فيفيان مراد تبلغ من العمر (39) عاماً، تجيد الغناء باللغات الفرنسية والإنكليزية والإسبانية والإيطالية، وكانت قد انشهرت في العالم العربي من خلال ألبومها الغنائي الأول هو "فوق الكلام".