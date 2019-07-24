يزن السيد: مواقع التواصل الاجتماعي سبب في خراب حياتي

أكد الفنان السوري يزن السيد، أن مواقع التواصل الاجتماعي سبب رئيسي في وراء خراب حياتي الخاصة بسبب الاشخاص الوهمية ونشرهم قصص ليس لها صحة، وتكون إساءة لنفسي ولعائلتي.

كشف الممثل السّوريّ، يزن السيد، أنّه بصدد التحضير للبدء بتصوير مشاهده الجديدة، في مسلسل "حرملك"، بجزئه الثاني، مُبديًا حماس ه للاستمرار بالشّخصيّة، التي عشقها الجمهور، خلال السّباق الرّمضانيّ الماضي، مُتمنيًا أنْ يترك بصمة مميّزة في أذهان الجمهور، وفقاً لموقع فوشيا

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة ، مع الممثل يزن السيد، إذْ تحدّث عن مشاركته في السّباق الرّمضانيّ، من خلال مسلسل "حرملك"، متطرقًا إلى تأثير السوشال ميديا على حياته الخاصّة.