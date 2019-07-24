تراند اليوم : نتائج امتحانات جامعة جنوب الوادى 2019

نتائج امتحانات جامعة جنوب الوادى 2019 ،ويمكن طلاب جامعة جنوب الوادي من الانتهاء فعليا من تقديم امتحاناتهم النهائية للعام 2018 الفصل الدراسي الثاني.

فقد بدأ عدد كبير من طلاب الجامعة بالحث والاستعلام عن موعد اعلان النتائج الرسمية لاختبارات جامعة جنوب الوادي للعام 2018 الفصل الدراسي الثاني، والكليات التي تمكنت من اصدار واعلان النتيجة.

ادارة جامعة جنوب الوادي ، اكدت أنها تعمل على تصحيح ومراجعة وتدقيق علامات ودرجات الاختبارات للججميع الكليات تمهيدا لنشرها عبر كنترول الجامعة برقم القومي او الجامعي لجميع الطلاب المنتسبين اليها .

كما وأكدت ادارة الجامعة على أن النتائج ستعلن رسميا بعد شهر رمضان المبارك على ابعد تقدير، داعين طلاب المنتسبين اليها لضرورة تصفح موقعها الالكتروني والاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني فور عرض النتائج رسميا عبر الانترنت.

هذا وبامكانكم اعزائنا القراء الاطلاع على موقع الرسمي لنتائج جامعة جنوب الوادي من خلال الضغط على الرابط التالي، والذي يوصلكم لموقع نتائج جامعة جنوب الوادي بشكل رسمي وسريع.